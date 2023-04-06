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【小米1810】小米否認傳華為余承東加入小米汽車

股市 08:50 2023/04/06

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【小米1810】小米否認傳華為余承東加入小米汽車

據內媒報道，網傳華為智能汽車解決方案BU（Business Unit，簡稱華為車BU）行政總裁余承東將赴小米 （01810） 旗下小米汽車任職的消息，小米集團公關負責人否認該事，並回應指這些都是胡編亂造的消息。

近日，有網傳消息指，余承東即將赴小米汽車任職。余承東和雷軍冰釋前嫌，小米汽車已經向余承東伸出了橄欖枝。余承東從華為離職卸任之後，將馬上赴小米汽車任職首席技術官（CTO），有可能把華為汽車技術研發部門的一部分員工也挖過去。

月初，余承東在「中國電動汽車百人會論壇2023」上表示，華為是想讓「HUAWEI 問界」成為生態品牌，在賽力斯之後，馬上奇瑞、北汽和江淮也會生產。如果都採用不同的品牌，營銷、服務、零售會很複雜，投入成本很高，公司希望採用共同的元素。

同時，他又指，華為在車業務領域每年的投入約有100億元人民幣，直接研發人員有7000多人，間接的華為平台人員投入可能超過了一萬，投入巨大。同時他也拋出目標──智能座艙、智能網聯以及軟件定義汽車，在這三個領域，公司希望能夠做到世界第一。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 汽車 雷軍 小米 華為 軟件
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