【全球首例？】ChatGPT內容涉誹謗　澳洲市長警告將提出訴訟

▲ 澳洲赫本郡（Hepburn Shire）市長表示，如果OpenAI不糾正ChatGPT的虛假資訊，可能會起訴ChatGPT開發公司OpenAI誹謗。

ChatGPT生成內容在現階段仍有失實，據路透社報道，澳洲一名市長更遭ChatGPT錯稱他曾因賄賂入獄服刑。該名澳洲市長表示，如果OpenAI不糾正ChatGPT的虛假資訊，可能會起訴ChatGPT開發公司OpenAI誹謗。

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當事人Brian Hood在去年11月當選澳洲赫本郡（Hepburn Shire）市長，近日發現ChatGPT在介紹21世紀初涉及澳洲儲備銀行一間子公司的海外賄賂醜聞時，錯誤地將他列為罪犯，Brian Hood因此擔心自己的聲譽受影響。

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代表律師稱，Brian Hood確實曾為這間子公司工作，惟他只是向當局舉報並揭發該公司行賄外國官員以贏得貨幣印刷合約，從未被指控參與犯罪行動。

律師指，3月21日已去信ChatGPT開發商OpenAI，給OpenAI 28天時間修改錯誤資訊，否則將面臨誹謗訴訟。

責任編輯：張寶燕

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