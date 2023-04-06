【港股市況】港交所升逾2%　商湯再升7%　中芯續升8%破頂　復活長假前、恒指轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股復活節長假期前低開百點。阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 跌逾2%，恒指低開128點，開報20146點，科指跌1.5%報4168點。

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財經日誌︰

即市走勢︰

【11：49】港股中午收市前升約5點，報20280點，科指跌0.8%，報4201點。

【11：35】商湯 （00020） 升7%，高見3.49元。

【11：31】上證半日偏軟跌0.04%，深證跌0.1%，創業板指跌0.3%。

【11：29】【中國經濟】國家稅務總局：住房消費呈現回暖跡象 3月銷售按年增18%

【11：22】【香港經濟】渣打調升今年香港經濟增長預測至3.6%、仍屬政府預測下限 銀行危機增添不明朗性

【11：17】商湯 （00020） 升幅擴至逾5%，高見3.45元。

【11：09】【芯片大戰】芯片股續受追捧 中芯國際再升逾8% 成交超騰訊暫列第三

【11：03】恒指最新升約41點，報20315點，科指跌0.5%，報4211點。

【11：01】東方甄選 （01797） 跌半成，一度跌穿30元，低見29.9元。

【10：57】【澳門濠賭】銀娛跌2% 澳門據報人手短缺致關閉千間酒店客房 部分五星級酒店客房供應少於五成

【10：56】港交所 （00388） 逆市造好，股價升逾2%，高見351.6元。

【10：54】黃金股造好，其中以中國黃金 （02099） 表現最好，股價最新升15%，破頂高見35.6元。

【10：51】嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%，快手 （01024） 跌4%。

【10：42】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾6%，破底低見44.05元。

【10：37】【互聯互通】中港「互換通」據報獲得中港監管機構批准 料最遲6月啟動

【10：27】中芯國際 （00981） 升幅擴至一成，破頂高見22.95元。

【10：24】京東 （09618） 跌4%，低見156.2元，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。

【10：21】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾1%，友邦 （01299） 逆市向好升0.7%。

【10：19】新能源車股向下，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌3%，理想汽車 （02015） 跌2%。

【10：08】中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升0.5%，破頂高見66.2元，聯通 （00762） 升1%，中電信 （00728） 升0.7%。

【10：05】鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨提名參選台灣總統，富智康 （02038） 升逾8%，高見0.97元。

【10：01】大市再度回軟，恒指跌約39點，報20235點，科指跌1.4%，報4173點。

【09：56】中芯國際 （00981） 升逾8%，破頂高見22.6元，華虹半導體 （01347） 升4%，破頂高見37.8元。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 撐市，股價升逾2%，早段高見97.85元，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：50】恒指轉升，報20278點，升3點。

【09：46】中國3月財新服務業PMI為57.8，高於預期及前值的55。中國3月財新綜合PMI為54.5，前值54.2。

【09：44】大市早段跌幅收窄至約45點，報20229點，科指跌1%，報4191點。

【09：42】金山雲 （03896） 股價續回吐，早段跌逾7%，低見4.33元。

【09：41】GBA （00261） 升逾4成，高見0.079元。GBA公布成立外商獨資企業浙江賽慧供應鏈管理，預期將透過於中國不同社交平台上使用直播營銷，從事短視頻平台的直播業務／電商業務，主要集中於娛樂、遊戲及電商等內容直播。

【09：37】商湯 （00020） 開市後轉升4%，早段高見3.4元。

【09：35】中芯國際 （00981） 續造好，股價早段逆市升逾5%，破頂高見22.2元。

【09：29】金股造好，招金 （01818） 升逾5%，破頂高見13.06元，中國黃金 （02099） 升逾7%，山東黃金 （01787） 升近半成，紫金 （02899） 升近3%。

【黃金價格】每盎司現貨金價升穿2000美元 直逼疫情初期高峰

【09：26】商湯（ 00020）股價回吐，跌近4%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 跌逾2%，恒指低開128點，開報20146點，科指跌1.5%報4168點。

【阿里巴巴9988】阿里雲4月11日舉行大會 阿里版ChatGPT有望現身？

【09：14】期指低開89點，報20213點。

【09：10】【香港經濟】香港2月標普全球PMI回落至53.5 私企普遍看好經營前景

【08：59】【小米1810】小米否認傳華為余承東加入小米汽車

【08：32】恒指黑期跌約82點，報20236點，道指期貨跌35點，報33621點。

【07：56】【美團3690】美團外賣據報本季開業、以新品牌現身 最快5月有得用？

【07：45】【Morning精點】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口、或許不配成功︱最多公務員被紀律懲處的部門是哪一個？

【07：45】港股ADR收報20153點，跌121點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.46元，較港收市價低0.19元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報380.25元，較港收市價低4.75元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.7元，較港收市價高1.05元或1.1%。

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【07：30】美國3月有「小非農」之稱的ADP就業人數增加14.5萬，遠較市場預期21萬、及2月的24.2萬為低。經濟衰退憂慮重現，市場避險情緒升溫，美國10年期債息跌穿3.3厘，見超過半年新低。美股反覆，道指升80點，收報33482點，聯合健康再升15.98美元或3.2%。納指跌129點或1.07%，收報11996點 ；標指跌10點或逾0.2%，收報4090點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指ADR】中概股指數再跌3% 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩