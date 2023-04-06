【恒指夜期+北水】北水長假期前夕吸資近39億元　主力買商湯中芯沽騰訊快手　恒指夜期升30點（不斷更新）

北水在復活節長假期前繼續買貨，全日吸資38.9億元，已是連續第21個交易日錄得淨流入。資金主力吸商湯 （00020） 及中芯 （00981） ，分別錄12.5及10.4億元淨流入，美團 （03690） 錄3.2億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別錄3及2.5億元淨流出。

恒指夜期升30點，報20342點。

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阿里、商湯升2% 中芯升7%續破頂 復活長假前恒指反覆升56點

港股復活節長假期前反覆向好。恒指低開128點，其後窄幅上落，尾市反覆回升。恒指升56點，收報20331點，成交1016.9億元。科指升0.1%，報4237點。阿里巴巴 （09988） 、商湯 （00020） 升逾2%，京東 （09618） 跌3%，中芯國際 （00981） 再升逾7%，黃金相關股造好。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 97.75 +2.2 +38 28 港交所 348.60 +1.6 +11 43 中芯 22.45 +7.7 +11 9 創科實業 83.20 -3.1 -6 18 滙豐 54.20 -0.8 -12 9 京東 159.00 -3.1 -14 41

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大行報告︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：55】北水長假期前夕吸資近39億元 主力買商湯中芯沽騰訊快手 恒指夜期升30點

【18：15】【京東集團9618】京東集團減持旗下京東健康880萬股 套現5億

【16：10】阿里巴巴 （09988） 、商湯 （00020） 升逾2%，京東 （09618） 跌3%，中芯國際 （00981） 再升逾7%，黃金相關股造好，恒指升56點，收報20331點，成交1016.9億元。科指升0.1%，報4237點。

【16：00】恒指U盤前升42點，報20316點。

【15：30】阿里巴巴 （09988） 尾市升近2%，小米 （01810） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.4%，京東 （09618） 跌近3%。

【15：10】恒指轉升12點，報20286點。

【15：02】港股尾市跌41點，報20233點，科指跌0.8%，報4199點。

【14：34】藥明生物 （02269） 逆市造好，股價升逾3%高見48.2元。

【14：28】美圖公司 （01357） 最新挫一成，低見2.31元。

【14：23】商湯 （00020） 午後再轉跌逾2%，報3.19元。

【14：20】恒指最新跌約35點，報20238點，科指跌0.9%，報4194點。

【14：12】銀娛 （00027） 跌幅午後擴至逾3%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌逾1%，美高梅 （02282） 跌近2%，澳博 （00880） 跌0.5%，新濠 （00020） 跌近3%。

【13：54】碧桂園 （02007） 跌近3%，龍湖 （00960） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 跌逾2%。另外，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 跌0.8%。

【13：48】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌逾1%，廣汽 （00238） 跌0.4%。

【13：11】滙豐 （00005） 午後跌1.7%，友邦 （01299） 升幅收窄至0.1%。

【13：06】中芯國際 （00981） 升幅再擴大至逾9%，報22.8元。

【13：06】大市跌幅擴大至約100點，報20172點，跌101點。

【13：05】百度 （09888） 午後跌逾4%，低見140.3元。

【13：03】金山雲 （03896） 挫一成，低見4.27元，金山軟件 （03888） 跌逾6%，低見37.4元。

【13：00】港股午後初段跌約19點，報20255點。科指跌1%，報4192點。

【12：50】【科網股】匯量科技：Mintegral平台首季收入按年升13%

【12：00】恒生指收半日跌9點，報20264點，成交572億元。科指跌1%，報4190點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升近0.1%，美團 （03690） 跌近1%，中芯國際 （00981） 續升近7%破頂，港交所 （00388） 升2%，黃金相關股造好，靈寶黃金 （03330） 升13%。

【11：49】港股中午收市前升約5點，報20280點，科指跌0.8%，報4201點。

【11：35】商湯 （00020） 升7%，高見3.49元。

【11：31】上證半日偏軟跌0.04%，深證跌0.1%，創業板指跌0.3%。

【11：29】【中國經濟】國家稅務總局：住房消費呈現回暖跡象 3月銷售按年增18%

【11：22】【香港經濟】渣打調升今年香港經濟增長預測至3.6%、仍屬政府預測下限 銀行危機增添不明朗性

【11：17】商湯 （00020） 升幅擴至逾5%，高見3.45元。

【11：09】【芯片大戰】芯片股續受追捧 中芯國際再升逾8% 成交超騰訊暫列第三

【11：03】恒指最新升約41點，報20315點，科指跌0.5%，報4211點。

【11：01】東方甄選 （01797） 跌半成，一度跌穿30元，低見29.9元。

【10：57】【澳門濠賭】銀娛跌2% 澳門據報人手短缺致關閉千間酒店客房 部分五星級酒店客房供應少於五成

【10：56】港交所 （00388） 逆市造好，股價升逾2%，高見351.6元。

【10：54】黃金股造好，其中以中國黃金 （02099） 表現最好，股價最新升15%，破頂高見35.6元。

【10：51】嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%，快手 （01024） 跌4%。

【10：42】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾6%，破底低見44.05元。

【10：37】【互聯互通】中港「互換通」據報獲得中港監管機構批准 料最遲6月啟動

【10：27】中芯國際 （00981） 升幅擴至一成，破頂高見22.95元。

【10：24】京東 （09618） 跌4%，低見156.2元，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。

【10：21】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾1%，友邦 （01299） 逆市向好升0.7%。

【10：19】新能源車股向下，蔚來 （09866） 跌逾6%，小鵬汽車 （09868） 跌3%，理想汽車 （02015） 跌2%。

【10：08】中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升0.5%，破頂高見66.2元，聯通 （00762） 升1%，中電信 （00728） 升0.7%。

【10：05】鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨提名參選台灣總統，富智康 （02038） 升逾8%，高見0.97元。

【10：01】大市再度回軟，恒指跌約39點，報20235點，科指跌1.4%，報4173點。

【09：56】中芯國際 （00981） 升逾8%，破頂高見22.6元，華虹半導體 （01347） 升4%，破頂高見37.8元。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 撐市，股價升逾2%，早段高見97.85元，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：50】恒指轉升，報20278點，升3點。

【09：46】中國3月財新服務業PMI為57.8，高於預期及前值的55。中國3月財新綜合PMI為54.5，前值54.2。

【09：44】大市早段跌幅收窄至約45點，報20229點，科指跌1%，報4191點。

【09：42】金山雲 （03896） 股價續回吐，早段跌逾7%，低見4.33元。

【09：41】GBA （00261） 升逾4成，高見0.079元。GBA公布成立外商獨資企業浙江賽慧供應鏈管理，預期將透過於中國不同社交平台上使用直播營銷，從事短視頻平台的直播業務／電商業務，主要集中於娛樂、遊戲及電商等內容直播。

【09：37】商湯 （00020） 開市後轉升4%，早段高見3.4元。

【09：35】中芯國際 （00981） 續造好，股價早段逆市升逾5%，破頂高見22.2元。

【09：29】金股造好，招金 （01818） 升逾5%，破頂高見13.06元，中國黃金 （02099） 升逾7%，山東黃金 （01787） 升近半成，紫金 （02899） 升近3%。

【黃金價格】每盎司現貨金價升穿2000美元 直逼疫情初期高峰

【09：26】商湯（ 00020）股價回吐，跌近4%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 跌逾2%，恒指低開128點，開報20146點，科指跌1.5%報4168點。

【阿里巴巴9988】阿里雲4月11日舉行大會 阿里版ChatGPT有望現身？

【09：14】期指低開89點，報20213點。

【09：10】【香港經濟】香港2月標普全球PMI回落至53.5 私企普遍看好經營前景

【08：59】【小米1810】小米否認傳華為余承東加入小米汽車

【08：32】恒指黑期跌約82點，報20236點，道指期貨跌35點，報33621點。

【07：56】【美團3690】美團外賣據報本季開業、以新品牌現身 最快5月有得用？

【07：45】【Morning精點】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口、或許不配成功︱最多公務員被紀律懲處的部門是哪一個？

【07：45】港股ADR收報20153點，跌121點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報54.46元，較港收市價低0.19元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報380.25元，較港收市價低4.75元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.7元，較港收市價高1.05元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國3月有「小非農」之稱的ADP就業人數增加14.5萬，遠較市場預期21萬、及2月的24.2萬為低。經濟衰退憂慮重現，市場避險情緒升溫，美國10年期債息跌穿3.3厘，見超過半年新低。美股反覆，道指升80點，收報33482點，聯合健康再升15.98美元或3.2%。納指跌129點或1.07%，收報11996點 ；標指跌10點或逾0.2%，收報4090點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指ADR】中概股指數再跌3% 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】廣深鐵路股份、中國中車、美高梅中國



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責任編輯︰梁浩碩