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【對沖基金】老虎環球對沖基金擺脫去年跌勢 首季升7.3%
股市 08:24 2023/04/06
老虎環球（Tiger Global）受惠科技股上揚，其管理的對沖基金擺脫去年跌勢，報道指基金3月回報率升5.2%，連升3個月，首季計升7.3%。
當中，截至去年12月底持倉最大的四隻股票，首季股價至少升兩成，又以Meta（美︰META）表現最勁，期內升76%，相對納指升17%。
至於老虎環球的長倉基金（Long-only）3月回報率達5.2%，今年以來升幅擴大至9.8%。不過，要收復去年失地仍有大段距離。去年，老虎環球的對沖基金挫56%，而長倉基金更大跌67%。
老虎環球去年對旗下對沖基金進行大規模整改，大削股票持倉，並減少所持中國公司的股份。
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責任編輯︰梁浩碩
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