  • 25°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對沖基金】老虎環球對沖基金擺脫去年跌勢　首季升7.3%

股市 08:24 2023/04/06

分享：

分享：

【對沖基金】老虎環球對沖基金擺脫去年跌勢　首季升7.3%

老虎環球（Tiger Global）受惠科技股上揚，其管理的對沖基金擺脫去年跌勢，報道指基金3月回報率升5.2%，連升3個月，首季計升7.3%。

當中，截至去年12月底持倉最大的四隻股票，首季股價至少升兩成，又以Meta（美︰META）表現最勁，期內升76%，相對納指升17%。

至於老虎環球的長倉基金（Long-only）3月回報率達5.2%，今年以來升幅擴大至9.8%。不過，要收復去年失地仍有大段距離。去年，老虎環球的對沖基金挫56%，而長倉基金更大跌67%。

老虎環球去年對旗下對沖基金進行大規模整改，大削股票持倉，並減少所持中國公司的股份。

【對冲基金】老虎環球據報暫停投資兼減持中國股票　不打算抄底、惟手中仍持兩股

【對冲基金】老虎環球錯失股市反彈　10月份據報回報率下跌5.4%

【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲　Archegos爆煲後曾為愛徒Bill Hwang護航

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 基金 對沖基金
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】金價升美股冇運行？中字股逆市走強升勢續？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【FB母企】朱克伯格唔玩元宇宙、轉玩AI？　CTO：META高層全投大部分時間發展AI
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【恒指ADR】中概股指數再跌3%　騰訊ADR低港1%（不斷更新）
【美股收市】美衰退憂慮增　納指跌逾1%　保險股續撑道指（不斷更新）
【美股收市】美衰退憂慮增　納指跌逾1%　保險股續撑道指（不斷更新）
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【恒隆年報】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口　或許不配成功　
【恒隆年報】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口　或許不配成功　
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2　低過預期　新訂單指數急跌
【美國經濟數據】美國3月ISM服務業PMI51.2　低過預期　新訂單指數急跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款