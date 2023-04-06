【FB母企】朱克伯格唔玩元宇宙、轉玩AI？　CTO：META高層全投大部分時間發展AI

▲ 【FB母企】朱克伯格唔玩元宇宙、轉玩AI？ CTO：META高層全投大部分時間予AI

Facebook母企Meta（美：META）首席技術官Andrew Bosworth表示，公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、首席產品官Chris Cox和他在內的高層將「大部分」時間投放公司新的人工智能（AI）部門。

Andrew Bosworth預計，公司今年將推出一些使用人工智能的商業應用程式，這可能有助於公司盈利的廣告業務。例如，公司可以使用AI來製作廣告，方法是生成適合不同受眾的多張圖像，而不是依賴單一圖像的廣告活動。

META在2月時公布聚焦AI的產品，可機械學習生成文本、繪製圖片，並創建其他類似於人類輸出的媒體，同時又推出大型語言模型LLaMa，與其他AI模型一樣，能夠回答問題和總結文檔。

元宇宙也可用AI

此前，META大力發展元宇宙，並因而由Facebook「改名」至現時的Meta，是否代表「轉軑」？

Bosworth就此表示，Meta也可以在元宇宙中使用 AI。雖然AI其中一些項目將有利於元宇宙，但與眾多科企一樣，認為AI有其投資空間。

Meta的Reality Labs 部門是負責公司元宇宙技術和項目，2022年虧損137.2億美元。

相關文章：

【美股焦點】Google重組虛擬助理部門 專注Bard AI技術

【FB母企】Meta明年續投資20%開支拓元宇宙

【Disney重組】迪士尼裁減逾300名中國串流媒體服務員工 撤銷元宇宙部門、解僱Marvel董事長

編輯：姚卓然