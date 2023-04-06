【美團3690】美團挫3%　美團外賣據報本季開業、以新品牌現身　最快5月有得用？

▲ 【美團3690】美團外賣據報本季開業、以新品牌現身 料最快5月中推出

美團 （03690） 外賣進軍香港，此前已在多個渠道投放招聘廣告。報道指，美團正推進香港外賣業務工作，會於本地推出一個獨立於美團、全新的外賣品牌，針對本港用戶，預計上半年或更快時間推出，至於外界更揣測或5月中就開始營運。

美團連跌三日，周四（6日）再挫3%，報129.7元。

美團外賣殺入香港 最高月入3.5萬招募車手，詳情請看【下一頁】

報道指，據美團Telegram發放的最新消息，正邀請首批送遞員參與簡介會，包括介紹送遞員應用程式、送遞員服務費及獎勵計劃，初步廣東話、普通話及英語共8場簡介會，每場人數60至100人，預約已全數爆滿，而首場簡介會已於4日舉行。

另外，美團要求駕車送餐送遞員的行車證不能在5月15日之前到期，因此外界猜測美團可能在5月中正式開始在本港營運。

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責任編輯︰梁浩碩

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