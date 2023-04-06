▲ 【加密貨幣】矽谷精英突遭暗殺 Cash App創辦人Bob Lee終年43歲

美國矽谷精英、移動支付公司Cash App創辦人Bob Lee在美國三藩市市中心附近遭到暗殺，其父證實死訊，終年43歲。美國警方指，周二凌晨2時35分報獲報告，一名43歲男子身上有刀傷，送院後死亡，未有人被捕。

Bob Lee曾任加密貨幣公司MobileCoin的首席產品總監，以及為Twitter聯合創辦人Jack Dorsey創立的金融科技初創公司Square（現稱 Block）的前首席技術總監，在任職Square期間，創辦了Cash App，主打滙款服務。早年還任職Google，幫助開發了安卓系統（Android）。

曾經與Bob Lee在CashApp上密切合作過的Max Rhodes表示，Bob Lee在20歲出頭就加入Square，在安卓系統和Square的工作成績，使他成為初入行的青年的崇拜對象，「每一個人都崇拜他，他可以解決其他人解決不了的問題。頂尖的

工程師都想和他一起工作」。

此外，他亦是Elon Musk（馬斯克） SpaceX的投資者，以及有份投資社交音頻應用程序 Clubhouse。他在 LinkedIn 和 Twitter自稱為crazybob。

記者：譚志偉