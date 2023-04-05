▲ 【加密貨幣】杜拜傳收緊加密貨幣牌照申請審查 要求幣安等提交額外資料

有外電引述消息人士指，去年加密貨幣交易所FTX破產後，杜拜正在加強加密貨幣牌照申請審查，要求幣安Binance等申請人提供更多信息。

知情人士指，杜拜虛擬資產監管局（VARA）官員最近數周要求幣安提供更多有關其全球層面的擁有權結構、治理以及審計程序的信息，另外有消息人士指，VARA 要求所有申請牌照的國際公司均須提供類似信息。

杜拜冀平衡促進創新與適當監督

杜拜更嚴格審查或讓幣安首席執行官趙長鵬CZ感到頭疼，因為他現時住在杜拜，而杜拜亦是幣安擴張中東的關鍵，尤其幣安須面對來自美國監管機構的壓力。知情人士說，杜拜正試圖在促進創新與適當監督行業之間取得平衡。

政府關係顧問公司MENA Catalysts 首席執行官 Sam Blatteis稱，VARA 希望將杜拜變成數碼資產經濟集中地，同時維護其與歐洲等西方司法管轄區的業務聯繫。

幣安：已提供所有必要答案

幣安回應外電查詢時稱，已經根據監管和信託責任主動向VARA披露所有必要答案，幣安也提供有關其本地實體的擁有權結構及外部審計師的信息。VARA發言人未有回應。

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編輯：李哲毅