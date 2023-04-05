【美股焦點】聯邦快遞擬花20億美元達成40億美元成本節省計劃　預告明年增派息

▲ 【美股焦點】聯邦快遞公布削40億美元計劃 2025年股息增10% 股價升2%

聯邦快遞（FedEx，美：FDX）在投資者日宣布，將不同營運公司整合成一個組織，期望迎合客戶需求，提升營運效率以至盈利能力。聯邦快遞同時表示，目標在2025財年節省40億美元成本，並在2024年財政年度提高股息一成至5.04美元。

在整合營運公司上，聯邦快遞擬將旗下FedEx Express、FedEx Ground及FedEx Services等聯營公司併入聯邦快遞，預期2024年6月全面落實。

削減40億美元永久成本方面，聯邦快遞表示，轉型計劃涉及將14個部門，40億成本節省的預算中，12億美元來自地面網絡部門、13億美元來自空中網絡及國際部門、15億美元來自行政部門。公司預算，在2027年財年，可再額外節省20億美元。

集團預計，在2025財年末，業務優化和轉型計劃將花費高達20億美元。

聯邦快遞現報231.94元，升2.4%。

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記者：宋佩恩