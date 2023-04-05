hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【美股焦點】聯邦快遞擬花20億美元達成40億美元成本節省計劃 預告明年增派息
股市 22:45 2023/04/05
聯邦快遞（FedEx，美：FDX）在投資者日宣布，將不同營運公司整合成一個組織，期望迎合客戶需求，提升營運效率以至盈利能力。聯邦快遞同時表示，目標在2025財年節省40億美元成本，並在2024年財政年度提高股息一成至5.04美元。
在整合營運公司上，聯邦快遞擬將旗下FedEx Express、FedEx Ground及FedEx Services等聯營公司併入聯邦快遞，預期2024年6月全面落實。
削減40億美元永久成本方面，聯邦快遞表示，轉型計劃涉及將14個部門，40億成本節省的預算中，12億美元來自地面網絡部門、13億美元來自空中網絡及國際部門、15億美元來自行政部門。公司預算，在2027年財年，可再額外節省20億美元。
集團預計，在2025財年末，業務優化和轉型計劃將花費高達20億美元。
聯邦快遞現報231.94元，升2.4%。
更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】
相關文章：
【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退 「我們是一面鏡子」
【美股焦點】波音擬今年裁員約2000人 主要涉財政部及人力資源部門
記者：宋佩恩
看文章 ・ 賺取 ET Points