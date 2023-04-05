▲ 【姜濤誕】銅鑼灣皇室堡夥姜糖辦生日嘉年華 首日開放即大排長龍

本地人氣男團MIRROR成員姜濤Keung To即將迎來24歲生日，華人置業 （00127） 旗下銅鑼灣皇室堡的「Keung To 430 生日嘉年華」今日起舉行，很多熱情的姜糖為了買到偶像的限量精品，都不惜提早到場外排隊，希望快人一步進場取籌，慶祝姜濤誕。

大量姜糖皇室堡外排隊

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姜糖們在場內不停穿梭遊走，令皇室堡中庭猶如嘉年華會，十分墟冚。有姜糖買完精品，繼續與6大打卡場景包括跟姜糖們連結的舞台、沖上雲霄的氣球籃、浪漫的摩天輪、爆谷小食車、翻卡牌遊戲及姜濤430生日限定店拍照留念。

日前華人置業行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）透露，今年兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡均有大型慶祝姜濤生日活動，據了解，尖沙咀The ONE會舉行「Keung To 430 甜蜜蜜Café」，同樣設有姜濤打卡位。

皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」開放詳情：

日期：4月5日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

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編輯：李哲毅