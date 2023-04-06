【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】微雨天氣濕滑路面無阻高手發揮 越嶺沙田45公里山賽分享

繼三月底山賽因為今年首度發出的黃色暴雨警告，以及雷暴警告而受到影響後，上星期六（4月1日）舉辦的越嶺沙田及黃金百里均順利舉行，雖然當日早上仍然繼續下起微雨，地面濕滑，但無阻一眾高手創下佳績。小弟當日亦有參與越嶺45公里賽事，在此分享一下。

▲ 越嶺沙田45公里比賽在上星期六早上七時半起步。（圖片來源：行山跑步之歡樂影集 facebook專頁）

與其他比賽大多是官方山徑不同，越嶺賽事出名有特色路段，包括幾個爆林位，而這亦是賽事好玩的地方。比賽原先在沙田石門安睦街公園出發，但由於申請未獲批准，起點與終點同步改為馬鞍山郊野公園郊野地點，由於地點較偏遠，大會亦特別為參賽者提供穿梭巴士前往起點，原訂30及50公里的長度亦縮短至25及45公里。總爬升分別約1400及2700米。

▲ 一起步要先經過馬鞍山家樂徑，有點塞但不用十分鐘就可完成這段路程。（圖片來源：行山跑步之歡樂影集facebook專頁）

賽事先繞過馬鞍山家樂徑，經馬鞍山村路及馬鞍山郊遊徑，再逆麥徑上彎曲山，及經過馬鞍山旁，沿竹洋路落西貢市。接著上菠蘿輋，經馬鞍山郊遊徑轉至順麥徑往基維爾營上東洋山，再逆衛徑落井欄樹。接著跑往壁屋監獄方向，經爆林上將軍澳最高峰、432米高的鷓鴣山，落山後經寶坑徑及蓮苑徑，經蓮苑台瀑布，再爆林上另一高峰、399米的大上托。然後返回井欄樹，經飛雲徑及飛鵝山道返回麥徑，走上石芽背再落沙田花心坑，沿梅花古道及沙田郊野徑走到梅子林村，在梅子林路落山後，最後經如青山腹地的上觀音頂路段，返回馬鞍山郊野公園的終點。

▲ 越嶺沙田45公里賽事設有四個檢查站，提供能量飲料及美食補給。（圖片來源：Albert.Running.Photos facebook 專頁）

如果遇著好天，走到馬鞍山時應可飽覽西貢半島的全景，鷓鴣山可遠望牛尾海及清水灣半島，而最後踏上飛鵝山道，亦可遠眺九龍連綿的群山，俯覽整個東九龍城市景色。但由於當天仍下著微雨，能見度低，前路經常白茫茫一片，以上提到的靚景完全欠奉，早段就算過了彎曲山也不知道。不少山路經過個多星期雨水的洗禮，部分爆林路段十分濕滑，上鷓鴣山路的確有點困難，經常會滑下來，而去到大上托落山路段更是爛泥一片。亦因為下雨，不少路段的石頭極滑之餘滿佈青苔，很容易跣倒，包括茅坪往基維爾營的麥四、東洋山落山，以及花心坑和梅子林一段等，往往要打醒十二分精神。

▲ 當天整個早上四周都是白茫茫一片。（圖片來源：Albert.Running.Photos facebook 專頁）

▲ 賽事最後幾公里天色好轉，但上觀音頂亦有一定難度。（圖片來源：山UNIT facebook專頁）

面對濕滑的山路，作為跑山技巧訓練這比賽當然是好好的一課，常常聽到高手說想跑山落山快，最重要就是不要驚不要怯場，否則信心大減更易跌倒仆倒，甚至說笑：「想唔跣，你快過跣就掂！」這當然不無道理，試過好幾次欠缺信心時，即使平路亦會狠狠地跌一交，但要摸索箇中真諦，以及學習當中技巧，亦要一定的跑山經驗，經常練習及多認識上山落山技巧實在不可少，另外在視像平台打上山、落山技巧等關鍵字亦能搜尋到有關學習片段，大家不妨細看並加以實踐！

▲ 在視像平台可以搜尋不少上山落山技巧片段，值得參考。

隨著旅遊限制解除，上次HK100已見到不少內地跑手參與，今次亦見有約20名內地參賽者組團參加。很記得走上大上托時我和其中一名跑手講加油，但他沒反應，到落山時因有極爛泥路，看到他不知所措，所以和他說行上旁邊梯級落山亦可以，但原來他是來自內地所以聽不懂廣東話。另外今次比賽不少石屎路，亦聽到內地參賽者對路段不太熟悉，以為賽事以山路為主。事實上內地不少跑山高手亦有來港參加近月賽事，例如早前HK100及TNF100頭幾名，相信未來山賽亦會較多機會見到他們的身影。

▲ 當日起步見到內地跑團參與今次賽事。

▲ 在這個天氣以7小時多完成賽事，滿意了，下次再努力！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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