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【金融反貪】光大集團原董事長李曉鵬被查　涉嫌嚴重違紀違法

股市 21:43 2023/04/05

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【金融反貪】光大集團原董事長李曉鵬被查　涉嫌嚴重違紀違法（中紀委網站）

大型國有金控集團光大集團前董事長李曉鵬卸任一年多後被中紀委調查。4月5日，中紀委網站顯示，光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

李曉鵬出生於1959年5月，即將64歲，經濟學博士，由2017年12月出任光大集團董事長，直到2022年3月卸任，其間還任光大銀行董事長等職務。加入光大集團前，李曉鵬曾在工商銀行、中國華融、中國投資公司、招商局集團等公司任過職。

光大系自2021年以來已有多名高管落馬，包括光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽；光大銀行黨委原副書記、副行長張華宇；光大銀行交易銀行部總經理夏偉；光大銀行南寧分行黨委原書記、行長蘇樹德；光大銀行南寧分行黨委原書記、行長周江濤；光大銀行呼和浩特分行黨委原書記、行長張翎等。

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編輯：李哲毅

中國市場 經濟 中紀委 金融 銀行 行政
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