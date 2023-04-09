湯文亮：靜待美國減息

一向以來，香港樓市有一個隱憂，就是聯儲局不斷加息，貼現窗利率由去年2月0.25厘，到最近的4.75厘。嚴格來說，這是暴力加息，最弊就是仍然未見盡頭。較早前，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）仍然表示，利息要去到6厘才可以壓通脹，香港與美國有聯繫滙率，所以香港亦不得不加息。有人話如果沒有聯滙就好，香港可以不跟隨美國加息。不過，港元就會大幅貶值，超級通脹來臨，難逃一劫。

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利息上升買家保守

不少人問我現在是否應該買樓，我不敢給予一個較為肯定答案，萬一那人買樓之後，美國利息不斷上升，如果不能夠負擔就要賣樓，一個不肯定答案可能害了他。我始終說，大形勢是可以買樓，不過就要小心利息上升。

並不是只有我擔心利息上升，而是大多數打算買樓的人都擔心。所以，在中港通關之後，香港樓市雖然上升，但似乎仍未達到預期，不過老實說，亦不是太差，今年已經從最低位升了5%，不能夠太過苛求。打算買樓的人只是保守一點，不能夠說壞事。

救市板斧暴力減息

世事就是如此奇怪，當大家擔心美國利息不斷上升時，原來高息亦會傷及美國自己，矽谷銀行等3間銀行買了不少低息美債，在利息狂升之下，美債的損失很大，甚至令到矽谷等3間銀行資不抵債，要停止運作或者被美國政府接管。在接管之後，美國隨即宣布所有存戶存款受到保障，事情好似告一段落，其實並沒過去。如果只是得3間銀行當然冇問題，但恐怕出現問題不止30間，美國要救銀行只有一道板斧：減息，甚至暴力減息。

而減息的作用就是宣布加息周期完結，香港打算買樓的人期待的一刻來臨。我唔敢講樓市會爆升，但下跌的機會不大，買樓的風險不高。不過，始終要顧及個人收入，否則大形勢向好，樓市升，而自己沒有能力供款，被迫賤賣物業，眾人皆醒我獨醉是最慘的事。

節錄自第804期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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