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【新股IPO】「毛肚火鍋」巴奴火鍋疑為來港上市鋪路　店均收入匹敵海底撈？

新股IPO 22:01 2023/04/05

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【新股IPO】巴奴火鍋年內多次重整架構　疑為來港上市鋪路　傳店均收入匹敵海底撈

內媒報道指，主打「毛肚火鍋」的內地火鍋連鎖店巴奴毛肚火鍋首三個月作17次工商更變，包括從「外商投資、非獨資」轉換至「外商投資企業法人獨資」，改由一家香港公司全資持有，具備「紅籌股」架構，猜測巴奴火鍋或為香港IPO上市作準備。

內媒指出，該香港持股實體「美味森林餐飲管理」今年3月15日才成立，法定代表人為巴奴火鍋的創始人杜中兵。

巴奴傳為紅籌鋪路，紅籌意思可參見，【下一頁】

巴奴火鍋標榜「冷鮮不冷凍，天然不添加，當天不隔夜」，並且不設加盟店，在內地自行經營85間直營店，38間位於河南其餘分店位於北京、上海、廣州、深圳、武漢、蘇州、西安、河北及合肥。參考以往報道，公司在2020年以約1.5億元（人民幣，下同）興建新中央廚房。

2020年每店收入與海底撈相若

集團據報每店收入與海底撈 （06862） 相若，巴奴火鍋2020年收入15億元，當時75間店平均年收入約2000萬元。同年海底撈1298間店，全年收入286.1億元，即每店年平均收入約2204萬元。

原有股東方面，GYH L Limited、北京三生萬創業投資、北京和勝、有限合夥人河南巴氏同心企業管理及青島巴氏未來投資已退出。巴奴火鍋早前曾回應，股東退出為正常股權變更和註冊管理調整，短期內沒有退出計劃。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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