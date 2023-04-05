【阿里巴巴9988】阿里研節目主持AI代嘴　類似ChatGPT模型或即將亮相

▲ 【阿里巴巴9988】阿里研節目主持AI代嘴打頭陣 ChatGPT模型或即將亮相

阿里巴巴 （09988） 傳出有望4月11日推出類似ChatGPT的大模型，近日內地談話節目演員鳥鳥在微博貼出影片，展示自己虛擬分身「鳥鳥分鳥」，並與虛擬分身虛擬分身互動談話。據介紹，「鳥鳥分鳥」為阿里訓練出類似ChatGPT語音助手，能夠模仿她音調、語氣以及文本風格。

有內媒指，阿里旗下語音助手天貓精靈團隊通過15日層次化的訓練方式，得到鳥鳥的聲音，並接入了阿里大模型，從對話影片中可以看到，「鳥鳥分鳥」不管是在語速、情緒以及文本風格都跟鳥鳥本鳥很像，且具有較強的邏輯性。

不過據報仍處於測試階段的鳥鳥分鳥，仍存在部分問題，與其他的大模型類似，鳥鳥分鳥答案較冗長，以及僅部分支持英文問答。

「鳥鳥分鳥」為阿里大模型正式發布前的「體驗版」，主要定位在音箱手機類語音助手，其研究的特點主要為：1）如何讓大模型為個人終端、家庭場景等安全高效的服務；2）AIGC（人工智能生成式內容） 以多模態驅動，包括文本、因像、語音、視頻。

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編輯：李哲毅