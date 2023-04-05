外籍家庭客鍾情啟德全新樓　月租1.9萬租維港1號三房海景戶

香港置業吳仁傑表示，啟德維港1號1B座低層H室，實用面積約598平方呎，屬3房連露台間隔，向東享海景。業主以約2.2萬元放租約3個半月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價約3,000元或減幅約13.6%，以1.9萬元租出單位，實用呎租約31.8元。據悉，新租客為外籍家庭客，心儀單位屬全新樓，而且價錢相宜，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主於2021年7月以約1,337.3萬元購入上述單位，現享約1.7厘租務回報。

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