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【統計數字】18區住戶入息中位數「排行榜」 觀塘區最多未婚單身男女

理財智慧 20:07 2023/04/05

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政府統計處日前公布2022年各分區人口統計數字，根據統計處數字，在18區中，中西區的住戶每月入息中位數為42,300元，較去年的42,000萬略增300元，成為全港之冠。緊隨其後是灣仔區，住戶每月入息中位數為41,800元，西貢區排行第三，頭三位入息中位數達逾4萬元，觀塘區的住戶每月入息中位數僅22,100元，排最後。

2022年住戶入息中位數最低的三個區 ：

觀塘區：22,100元
深水埗區：22,800元
葵青區：24,300元

2022年住戶入息中位數最言的三個區 ：

中西區：42,300元
灣仔區：41,800元
西貢區：40,000元

官塘最多單身男女

除了入息中位數外，當中亦披露各區從未結婚、已婚及離婚人數及比例。在資料中顯示，從未結婚的單身男女人數最多的是官塘區，並有17.8萬人，當中男性有9萬人，8.7萬人為女性。而灣仔的單身男女人數最少，只有4.2萬人，女性佔2.6萬人。

女強人中西區最多?

而按當區總人口比例計算，中西區從未結婚的比例對高，有32.3%從未結婚，當中以女性佔多；其次是黃大仙區，從未結婚人口有31.9%，以男性佔多；離島區亦佔31%。另對比前年的數字，南區、北區、西貢、深水埗、葵青及屯門區的從未結婚人口有所增加，當中以南區增逾2萬佔最多。

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責任編輯：陳玉蓮

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