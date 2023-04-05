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【大行報告｜商湯20】中金：看好商湯算力儲備充足　NLP大模型將拓B端商業賦能　今年回款期料改善

股市 19:15 2023/04/05

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【大行報告｜商湯20】中金：看好商湯算力儲備充足　NLP大模型將拓B端商業賦能　今年回款期改善

中金近日發表報告指，商湯 （00020） 去年毛利率及應收款項承壓，2023有望趨於改善，看好商湯算力及模型方面發展，包括AIDC（人工智能計算中心）可支持超過運算能力達5 exaFlops的自有算力 ，公司算力儲備充足且提供AI 算力雲服，另外商湯NLP（自然語言處理）大模型帶來突破，多模態模型值得期待。

中金稱，商湯去年收入38億元（人民幣，下同），按年跌19%，低於預期，主要是歸因智慧城市及商業疫情下業務承壓超預期；淨虧損60.5億元，虧損幅度按年減少65%，低於預期。

商湯AIaaS營收佔比有望提升

算力層方面，報告提到，商湯AIDC累計共超2.7萬塊GPU，輸出超過5000P總算力，其中國產化算力超500P，可同步支持20餘個千億級參數大模型同時訓練。

中全稱，2022年商湯AI 算力以雲服務方式對外提供，AIaaS 收入約3億元，佔智慧商業收入20%，管理層預計2023 年佔比有望進一步提升。

NLP 大模型已展開客戶對接測試

模型方面，中金提到，商湯在視覺大模型領域自2019年開始深耕，擁有超300 億參數的視覺大模型，2022年訓練AIGC 文生圖模型。

中金稱，今年商湯NLP 大模型SenseChat 擁有約1800 億參數，並已在和客戶對接測試，此外，商湯積極佈局多模態大模型，2023 年已開源30 億參數書生2.5 多模態大模型，管理層預告在2023 年有望正式推出NLP 大模型及更大體量多模態大模型，實現B 端商業層面賦能。

疫情拖累業務遞延確認 料今年賬期改善

中金又稱，去年商湯毛利率略降，原因是1）疫情擾動下部分業務遞延確認，2）智慧商業低毛利業務AIaaS 成為新驅動力，3）智慧生活領域AI傳感器硬件佔比提升。

去年商湯貿易應收款周轉天數500日，高過2021年的395日，主要為政府項目應收大幅遞延所致，中全認為，隨著今年AIGC（人工智能技生成內容）提振生活板塊、以及汽車板塊成為收入增速新主力，城市業務有望佔比逐年下降，公司賬期有望趨於改善。

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責任編輯：李哲毅

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