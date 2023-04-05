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【美股焦點】強生擬分25年支付694億元終結爽身粉致癌案　多次申請子企破產並堅稱安全

股市 20:24 2023/04/05

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【美股焦點】強生擬分25年支付694億元終結爽身粉致癌案　多次申請子企破產並堅稱安全

強生（美：JNJ）滑石爽身粉多年被指控可以引致癌症，及至美國食品及藥物管理局（FDA）2019年發現嬰兒爽身粉含有微量致癌物石棉後，引發數以千宗索償，強生直至今年才全球停售含有滑石粉的爽身粉。強生最新公布，擬在未來25年內向4萬名受害者支付89億美元（折合約694.2億元），以解決相關訴訟，並獲逾6萬名索賠人支持，正爭取破產法院批准。

強生多年來堅稱滑石爽身粉安全並不含石棉，但2017年加州陪審團判決，強生應向一名使用其爽身粉而患卵巢癌的婦女賠款4.17億美元，其後多個美國州份法院相繼判定強生須向受害者賠償，令索償訴訟宗數激增。

強生最終計劃2023年全面停售滑石爽身粉，改為使用含有玉米澱粉的爽身粉。

強生去年9月宣布2023年起停售滑石爽身粉，可瀏覽【下一頁】

強生為相關子企申請破產保護

強生面對大量索償之際，將負責爽身粉糾紛的子公司LTL Management 剝離集團，並在2021年為LTL申請破產保護。美國法院年初推翻申請，指兩公司並無陷入財困。最新文件顯示，強生再度重新為LTL申請破產保護。

代表原告之一的律師Leigh O’Dell認為強生企圖濫用破產制度，行為可恥，並在受害者死於癌症後，說服律師放棄索償。

強生全球訴訟副總裁Erik Haas表示，通過擬議的重組計劃解決問題較公平及高效，可讓索賠人及時得到補償，並使公司能夠繼續專注對人類健康產生深遠和積極影響的承諾。

強生於2020至2021年間已使用74億美元（折合約577.2億元）作訴訟費用，主要用於滑石爽身粉訴訟。

強生擬以LTL破產為由逃避索償 被美國法院駁回，【下一頁】

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

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