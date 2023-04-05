  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險　料需要3至4年時間　

股市 18:53 2023/04/05

分享：

分享：

瑞銀集團（UBS）在瑞信風波以來首次召開股東會，集團主席凱萊赫（Colm Kelleher）表示，不包括結束投資銀行業務在內，整合瑞信集團將需要3至4年時間。又表明即使有政府的保護，整合瑞信業務仍然有巨大風險。

指瑞士當局認為現時是最好的解決方案

凱萊赫在股東會上表示，收購瑞信將是一項重大挑戰，但與瑞信合併可帶來了巨大的機遇，預計將創造超過5萬億美元總投資資產的業務。

他承認，股東們未有機會對瑞信交易進行投票，因在籌備期間沒有時間與他們進行磋商，表示知道並非所有瑞銀和瑞信的利益相關者會對今次交易感到滿意，然而各界，特別是瑞士當局，認為這個解決方案是所有可用選項中最好的。相信與瑞信交易在財務上對瑞銀股東具有吸引力。預計銀行將保持高於資本目標，有信心成功管理瑞信的整合。

凱萊赫承諾，將盡快恢復回購股份行動。股東會上亦公布，瑞信股東可以每22.48股瑞信股票，換取1股瑞銀股份。

料交易最快可在數周內完成

瑞銀副董事長Lukas Gahwiler指，與瑞信的交易完成前，依然存在巨大的不確定性。預期交易最好的情況是在數周內可以完成，但也可能耗費數個月。他又指，在可預見的未來， 瑞信品牌將繼續在瑞士存在。

Gahwiler指，該行將考慮瑞信本地業務的所有選項，現時猜測是否會裁員仍言之尚早，首要條件仍是必須先完成交易。

已辭任瑞銀首席執行官的Ralph Hamers發言時指出，提出辭去職務是為了維護公司和股東的利益，為上周被任命為新任CEO的Sergio Ermotti讓路，將對董事會的過渡工作提供支持。

相關文章：

【瑞信危機】瑞信股東會　主席獲准連任、執委會薪酬遭否決

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

編輯：葉志偉

投資銀行 美股 收購 Sergio Ermotti 瑞銀 瑞士 裁員 回購 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】市場觀望小非農數據　道指期貨跌48點　納指跌0.2%（不斷更新）

下一篇文章

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【恒指夜期+ADR】夜期收市升119點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升119點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望小非農數據　道指期貨跌48點　納指跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望小非農數據　道指期貨跌48點　納指跌0.2%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」　規劃年產能達400萬輛
【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」　規劃年產能達400萬輛
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款