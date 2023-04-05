【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險　料需要3至4年時間　

瑞銀集團（UBS）在瑞信風波以來首次召開股東會，集團主席凱萊赫（Colm Kelleher）表示，不包括結束投資銀行業務在內，整合瑞信集團將需要3至4年時間。又表明即使有政府的保護，整合瑞信業務仍然有巨大風險。

指瑞士當局認為現時是最好的解決方案

凱萊赫在股東會上表示，收購瑞信將是一項重大挑戰，但與瑞信合併可帶來了巨大的機遇，預計將創造超過5萬億美元總投資資產的業務。

他承認，股東們未有機會對瑞信交易進行投票，因在籌備期間沒有時間與他們進行磋商，表示知道並非所有瑞銀和瑞信的利益相關者會對今次交易感到滿意，然而各界，特別是瑞士當局，認為這個解決方案是所有可用選項中最好的。相信與瑞信交易在財務上對瑞銀股東具有吸引力。預計銀行將保持高於資本目標，有信心成功管理瑞信的整合。

凱萊赫承諾，將盡快恢復回購股份行動。股東會上亦公布，瑞信股東可以每22.48股瑞信股票，換取1股瑞銀股份。

料交易最快可在數周內完成



瑞銀副董事長Lukas Gahwiler指，與瑞信的交易完成前，依然存在巨大的不確定性。預期交易最好的情況是在數周內可以完成，但也可能耗費數個月。他又指，在可預見的未來， 瑞信品牌將繼續在瑞士存在。



Gahwiler指，該行將考慮瑞信本地業務的所有選項，現時猜測是否會裁員仍言之尚早，首要條件仍是必須先完成交易。

已辭任瑞銀首席執行官的Ralph Hamers發言時指出，提出辭去職務是為了維護公司和股東的利益，為上周被任命為新任CEO的Sergio Ermotti讓路，將對董事會的過渡工作提供支持。

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編輯：葉志偉