  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

股市 18:46 2023/04/05

分享：

分享：

【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

福布斯發布2023全球億萬富豪榜，今年法國奢侈品巨頭LVMH集團創辦人Bernard Arnault 成功擠下Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk），成為2023年新全球首富，目前身家達到2,110億美元。

馬斯克因受累去年10月以440億美元收購Twitter，以及Tesla股價暴跌，身家按年下跌了18%，降至1,800億美元，但仍為全球第二富豪。

樽裝水之王、農夫山泉 （09633） 董事長鐘睒睒仍然位居中國首富寶座，連續3年成為中國首富，目前身家達到680億美元，按年增3.5%，全球排第15位。

上榜億萬富豪少28位

2023福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數較去年少28位，總人數僅2,640位。今年上榜者的財富總額達到12.2萬億美元，較去年的12.7萬億美元也有所下降。美國富豪數量為736位，位居全球第一，內地緊隨其後，富豪數量為562位。

長和系創辦人李嘉誠繼續蟬聯香港首富寶座，身家約380億美元，按年多5.6%，全球排第33位；第二位為寧德時代董事長曾毓羣，個人財富約334億元，全球排列38位；香港第三位為恒基地產 （00012） 創辦人李兆基，身家約295億美元，全球排第47位。

相關文章：

【福布斯香港富豪榜】李嘉誠再度蟬聯香港首富　資產淨值不跌反升了多少？

【福布斯中國富豪榜】中國十大富豪身家全綫縮水　首富鍾睒睒跌最少、馬化騰及馬雲蒸發一半（附十大排名）

編輯：李哲毅

美股 港股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 農夫山泉（09633） 李嘉誠 馬斯克 A股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【瑞信危機】瑞銀董事長：整合瑞信業務有巨大風險　料需要3至4年時間　

下一篇文章

【芯片大戰】歐盟料於4月18日公布芯片法案　減少依賴美國和亞洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失
【美股期貨】市場觀望小非農數據　道指期貨跌48點　納指跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望小非農數據　道指期貨跌48點　納指跌0.2%（不斷更新）
【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」　規劃年產能達400萬輛
【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」　規劃年產能達400萬輛
【恒指夜期+ADR】夜期收市升119點　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升119點　阿里美股高港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款