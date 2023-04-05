【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18%　「樽裝水之王」鍾睒睒蟬聯中國首富

▲ 【福布斯富豪榜】LVMH創辦人成全球首富、馬斯克身家縮水18% 「樽裝水之王」鐘睒睒蟬聯中國首富

福布斯發布2023全球億萬富豪榜，今年法國奢侈品巨頭LVMH集團創辦人Bernard Arnault 成功擠下Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk），成為2023年新全球首富，目前身家達到2,110億美元。

馬斯克因受累去年10月以440億美元收購Twitter，以及Tesla股價暴跌，身家按年下跌了18%，降至1,800億美元，但仍為全球第二富豪。

樽裝水之王、農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒仍然位居中國首富寶座，連續3年成為中國首富，目前身家達到680億美元，按年增3.5%，全球排第15位。

上榜億萬富豪少28位

2023福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數較去年少28位，總人數僅2,640位。今年上榜者的財富總額達到12.2萬億美元，較去年的12.7萬億美元也有所下降。美國富豪數量為736位，位居全球第一，內地緊隨其後，富豪數量為562位。

長和系創辦人李嘉誠繼續蟬聯香港首富寶座，身家約380億美元，按年多5.6%，全球排第33位；第二位為寧德時代董事長曾毓羣，個人財富約334億元，全球排列38位；香港第三位為恒基地產 （00012） 創辦人李兆基，身家約295億美元，全球排第47位。

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編輯：李哲毅