  • 26°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美饒舌明星日本街頭現身 行人「掂行掂過」

環球社會熱點 08:35 2023/04/06

分享：

分享：

美國饒舌歌手Travis Scott頗具人氣，在各大社交平台坐擁千萬粉絲。然而，網上有影片顯示，在西方人氣爆棚的Travis Scott於日本東京街頭反而無人識，行人亦無為「露真身」的Travis Scott停下腳步。

《哈利波特》或將重拍成劇集 羅琳料成製片參與 【下一頁】

社交平台Twitter上有用戶分享影片，可見Travis Scott在日本街頭現身，原本以為會引起哄動，豈料一眾行人似乎不為所動。即使脫下連帽子，行人亦無有太大反應。

片中配以文字，指Travis Scott對自己未在日本被認出感到驚訝。最終Travis Scott尷尬回到朋友身邊，並露出尷尬笑容。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

特朗普獲多名共和黨人聲援 極右議員比作耶穌 【下一頁】

不過，有網民指或者Travis Scott對無人認出自己感到開心，因為可以如普通民眾四處逛街。另有網民貼出Nicki Minaj在東京出現時的狀況，暗指Travis Scott不如所想有名。

Travis Scott近年最為出名的事跡要數2021年時，在德州休斯頓音樂節登場時引起騷動，發生飲踩人意外，釀成多人死亡。同時，Travis Scott與名媛女友Kylie Jenner的戀情亦備受關注。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
2023/04/05
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
2023/04/05
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
92歲梅鐸據報取消婚約 2周前稱想與對方共度餘生
2023/04/05
92歲梅鐸據報取消婚約 2周前稱想與對方共度餘生
《哈利波特》罕見錯體初版書 溶溶爛爛仍以20萬成交
2023/04/05
《哈利波特》罕見錯體初版書 溶溶爛爛仍以20萬成交
德國憂數據安全 擬仿效意大利禁用ChatGPT
2023/04/04
德國憂數據安全 擬仿效意大利禁用ChatGPT

你可能感興趣

特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
14:10 2023/04/05
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
13:59 2023/04/05
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
92歲梅鐸據報取消婚約 2周前稱想與對方共度餘生
13:43 2023/04/05
92歲梅鐸據報取消婚約 2周前稱想與對方共度餘生
網絡熱話 社交平台 歌手 日本 東京 美國 Twitter

上一篇文章

全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航

下一篇文章

《哈利波特》或將重拍成劇集 羅琳料成製片參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名
特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基抵波蘭晤杜達 美增逾200億軍援（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基抵波蘭晤杜達 美增逾200億軍援（持續更新）
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
英新盤恐全數清拆 業主嘆如「被犧牲」
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人
牙買加奧運百米女飛人玩家長賽 一騎絕塵碾壓對手（有片）
牙買加奧運百米女飛人玩家長賽 一騎絕塵碾壓對手（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款