美饒舌明星日本街頭現身 行人「掂行掂過」

美國饒舌歌手Travis Scott頗具人氣，在各大社交平台坐擁千萬粉絲。然而，網上有影片顯示，在西方人氣爆棚的Travis Scott於日本東京街頭反而無人識，行人亦無為「露真身」的Travis Scott停下腳步。

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社交平台Twitter上有用戶分享影片，可見Travis Scott在日本街頭現身，原本以為會引起哄動，豈料一眾行人似乎不為所動。即使脫下連帽子，行人亦無有太大反應。

片中配以文字，指Travis Scott對自己未在日本被認出感到驚訝。最終Travis Scott尷尬回到朋友身邊，並露出尷尬笑容。

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this gotta be so embarrassing😭😭 pic.twitter.com/bQWxU47vTO — kira 👾 (@kirawontmiss) April 2, 2023

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不過，有網民指或者Travis Scott對無人認出自己感到開心，因為可以如普通民眾四處逛街。另有網民貼出Nicki Minaj在東京出現時的狀況，暗指Travis Scott不如所想有名。

Travis Scott近年最為出名的事跡要數2021年時，在德州休斯頓音樂節登場時引起騷動，發生飲踩人意外，釀成多人死亡。同時，Travis Scott與名媛女友Kylie Jenner的戀情亦備受關注。

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責任編輯：吳漢培