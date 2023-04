美饒舌明星日本街頭現身 行人「掂行掂過」

美國饒舌歌手Travis Scott頗具人氣,在各大社交平台坐擁千萬粉絲。然而,網上有影片顯示,在西方人氣爆棚的Travis Scott於日本東京街頭反而無人識,行人亦無為「露真身」的Travis Scott停下腳步。

社交平台Twitter上有用戶分享影片,可見Travis Scott在日本街頭現身,原本以為會引起哄動,豈料一眾行人似乎不為所動。即使脫下連帽子,行人亦無有太大反應。

片中配以文字,指Travis Scott對自己未在日本被認出感到驚訝。最終Travis Scott尷尬回到朋友身邊,並露出尷尬笑容。

this gotta be so embarrassing😭😭 pic.twitter.com/bQWxU47vTO