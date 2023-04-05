【MPF】冠軍MPF基金表現 今年暫勁彈18%

▲ 晨星指今年MPF暫升近4.4%，人均賺9837元。

打工仔終可鬆一口氣喜迎長假，因據晨星最新統計，今年強積金（MPF）仍有錢賺，整體回報暫升4.39%；市料主要受惠歐美銀行危機紓緩，以及聯儲局放緩加息等利好因素刺激。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款逾22.4萬元，年初至今的4.39%回報，帶挈上班族的供款合共升值逾461億元，人均賺逾9837元。個別跑贏的冠軍基金，今年表現更暫時勁彈18%。

晨星檢視23類資產，截至本周一（4月3日）為止，首3個多月全數MPF獲正數，當中的大贏家是歐洲股票，勁彈11.6%；緊接其後是美股基金，上揚8.5%；環球股票亦錄得近7.9%升幅，打入3甲列。至於最多成員捧場的港股基金，只升2.8%，另外，中國及大中華股票升4.7%。

專家指後市仍波動 籲分散投資

大行看好港股，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，恒指上半年目標預測為24000點，年底目標為25000點；由此推斷，較現水位逾兩成的潛在升幅。

至於市面400多隻MPF基金表現，晨星指年初至今以歐美股票最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，急升18.4%；宏利 （00945） 旗下北美股票，也升14%；雲鋒金融 （00376） 擁有的萬全歐洲股票及美國股票、以及中國人壽樂休閒計劃環球股票，皆上揚逾10%，而躋身5強。

相反，表現最差是獨市供應的宏利康健護理基金，今年跌2%；友邦 （01299） 優選計劃保證組合、信安明智之選保證基金及永明綜合計劃保守投資組合，三者微升不足0.1%，跑輸中位數的4.39%升幅。

惟專家提醒後市仍波動，供款人勿忘配置股債作均衡布局，冀分散風險。

順帶一提，如以積金評级指2月份人均帳戶資產約22.94萬元，再以晨星統計3月份MPF升2.56%計，意味單計上月，在職者平均賺5872元。而今年的逆市奇葩歐洲股票基金，3月只錄得2%漲幅，業界警告切忌只押注單一產品。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯 ：梁智豪