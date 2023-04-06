《哈利波特》或將重拍成劇集 羅琳料成製片參與

經典系列電影《哈利波特》陪伴不少人成長，據報「華納兄弟」（Warner Bros）正與小說作者羅琳（JK Rowling）商討，希望她能以製作人身份加入《哈利波特》劇集製作。由於羅琳對其小說作品擁有最終創作權，所以一旦公司與羅琳達成協議，將解決製作劇集面臨的最大障礙。

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《彭博社》報道指，未來《哈利波特》劇集將長達7季，分別對應7本小說內容。一旦羅琳答應加入製作班底，料公司將聘請一名作家改編。劇集則交由「華納兄弟」電視台製作。

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華納旗下串流平台HBO Max和其當時母企WarnerMedia早於數年前，就開始研究拍攝《哈利波特》劇集可能性。當時華納任命兒童、青少年和經典總裁Tom Ascheim管理《哈利波特》相關特許經營權業務，包括主題樂園等，令Tom Ascheim成與羅琳溝通的高層代表，展開製作劇集的探索性對話。

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Tom Ascheim一年前離職，但《哈利波特》相關業務並未停止發展。華納兄弟Discovery 行政總裁扎斯拉夫（David Zaslav）多次強調關注其特許經營權，並將相關業務定為優先事項。他曾多次和羅琳會面，並在羅琳陷恐跨風波時公開表態支持對方。

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責任編輯：李俊儀