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【AAPL】蘋果將於印度設首間實體零售店　庫克傳將親身主持開幕

股市 17:11 2023/04/11

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【AAPL】蘋果將於印度設首間實體零售店

蘋果（Apple，美：AAPL）繼擴大印度生產後，月初宣布於印度開設首批Apple Store零售店。蘋果印度首批自營門市將設於孟買和新德里。最新消息指出，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）下周將前往印度，主持兩家分店的開幕儀式，以顯示蘋果對印度作為增長市場和生產地的重視。

隨中美關係近期關係轉趨反覆，蘋果正分散組裝供應鏈到中國以外地區，包括在印度設立組裝生產線。

印度開店困難 蘋果設生產線跨門檻

外電指出，蘋果過去難以在印度開設品牌零售門店，主要受制於當地要求，除非產品大部分採購來自本地，否則全球品牌不可在當地開專門店。

 

蘋果早於2020年於印度設網上零售店，原計劃2021年開設實體店，因疫情而推遲計劃。摩通去年料蘋果於印度設廠後，2025年前產量將擴大25%。

據蘋果2023年第二財季業績顯示，截至去年12月底，由印度、中東及非洲組成的歐洲區，分區銷售按年跌7%至276.8億美元。蘋果表示，這受累於外幣兌美元走弱，令iPhone及Mac銷售下跌。

蘋果CEO庫克3月底驚喜現身北京Apple store 獲「果粉」包圍爭相握手合照，可見【下一頁】

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