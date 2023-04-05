▲ 【傳媒大亨】92歲梅鐸傳取消訂婚 上月曾公開示愛、稱今次結婚「將是最後一次」

美國雜誌《Vanity Fair》引述消息指，92歲的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）或與現年66歲女友史密斯（Ann Lesley Smith） 取消訂婚。梅鐸與第四任妻子、美國超級名模兼演員Jerry Hall離婚不到一年，但此外宣布今年夏天將與女友史密斯結婚，然而報道引述消息人士指，梅鐸對史密斯所信奉的福音派（evangelical）感到不自在。

梅鐸與史密斯的旋風式愛情故事深受外界關注，今年1月梅鐸與史密斯首次被拍到在島國巴巴多斯度假。今年2月梅鐸旗下《 華爾街日報》 報導指，梅鐸準備在紐約中央公園南購買價值3000 萬美元、6500 平方英尺的公寓作為與史密斯住所。

今年3月，梅鐸透露旗下《紐約郵報》宣布訂婚消息，「我非常緊張。我害怕墜入愛河，但我知道這將是我最後一次」。

然而近月更多有關史密斯消息傳出，據報史密斯20多歲曾嫁給加州鐵路家族成員John B. Huntington，但因男方家暴及酗酒離婚，其後史密斯開始信教，後來與鄉村音樂歌手Chester Smith結婚，但男方在2007年離世。

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編輯：李哲毅