【加元定存】花旗料加拿大連續兩個月暫停加息 加元定存息最高13.9厘

▲ 加拿大為首隻主流貨幣於3月初暫停加息。

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加拿大將於下周三（4月12日）議息，花旗的專家料加央行連續兩個月按兵不動， 但加息周期仍未完結。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，下周加拿大央行或維持利率不變，但6月份有機會恢復加息25點子，才結束加息周期，明年才開始減息。

雖然澳洲剛結束連續10個月加息，昨（4日）暫停加息，累澳元一度應聲大跌0.9%；但3大商品貨幣中，廖嘉豪仍最看好澳元。他重申，由於澳洲或可避過出現經濟衰退，加上中國經濟復甦可能有助澳洲出口，可望利好澳元。

反觀，新西蘭今天（5日）意外重手加息0.5厘，較花旗預計的0.25厘多，刺激紐元今早抽高1%至0.6357。

談及澳紐加幣走勢，廖嘉豪預期，3個月內加元料為1.32，半年至1年重上1.32，長線目標價1.25；澳元3個月內料見0.68，半年到1年上試 0.69，長期目標挑戰 0.76；紐元同期依次報 0.62、0.63及0.67 。

而非美貨幣的後向主要取决於美元，廖嘉豪料，美滙指數於3個月預測為101.53，6至12個月料為96.89，兩年長期目標為93.48。

3間大小港銀近期仍提升加元定期存款息，包括中銀香港 （02388） 甫踏入4月，即勁加7天年息1厘，新息率報13厘，又大幅上調1個月年息1.5厘至3.5厘；恒生 （00011） 新推1個月年息4.9厘，集友亦勁升7天年息兩厘至12厘。花旗則短減長加，狠削1個月年息兩厘至5厘，卻微升半年及1年期0.07厘，分別報2.75厘及2.55厘。

油價高企 利好加元前景

惟專家忠告對加元有需要者，宜緊抓優惠仍在先鎖定高息，慎防加元利率見頂後，定存息易跌難再大升，尤其是3個月或以上的中長息。

7天存期高息榜：

恒生 （00011） 13.9厘

滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘

集友12厘

富邦11.88厘

南商10厘

其他存期高息榜：

1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 華僑永亨3.15厘

華僑永亨3.15厘 半年： 工銀亞洲的3.2厘

工銀亞洲的3.2厘 1年：工銀亞洲3.4厘

另加元今天報1.34，針對短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌加元料在1.34至1.35上落；兌港元的高低位介乎5.8137至5.8571。油組突公布5月起減產，料油價高企有利加元造好。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪