【著數優惠】海洋公園一日遊低至 24 折 連「添好運」精美點心套票 每位低至$298

今時今日到海洋公園玩一天，成人價已逾500元，最近KKday推出全新海洋公園門票低價優惠，每位成人低至298元，可於添好運享用十款精美點心餐外，更設旅遊巴送你到海洋公園，再玩足一整天，以上優惠低至24折。

以上行程的出發日期為4 月 17、19及20日，當日行程於早上九時開始，先於「添好運」品嚐星級十款精美點心，約十時搭乘豪華冷氣巴士由添好運出發。前往海洋公園玩足一日，最後於海洋公園解散，讓大家有充足時間遊覽樂園。所有膳食安排一起報名及認識的團友一同用餐，適合一家大細或與好友一同參加。



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以下為優惠詳情：

【KKday 感謝祭獨家限量搶 – 24 折】海洋公園歡樂一日遊

KKday 優惠: 298元/位 (原價: 698元/位) 優惠連結：請按此

團費包括：單程豪華冷氣巴士、專業導遊服務、海洋公園一天任玩門票（價值558元）、品嚐星級「添好運」 十款精美點心及平安保險

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 3 月 31 日 21:00 至 4 月 6 日 23:59

出發日期：2023 年 4 月 17、19、20 日

集合地點：港鐵香港站 地庫一層 12A 鋪 添好運門口

集合時間：09:00

解散地點：海洋公園（請自行安排回程交通）

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添好運品嚐十款精美點心餐

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．所有膳食安排一起報名及認識的團友一同用餐

．十款精美點心餐

1.晶瑩鮮蝦餃

2.鮮蝦燒賣皇

3.酥皮焗叉燒包

4.香煎蘿蔔糕

5.蛋白蝦春卷

6.家鄉咸水角

7.蜜汁叉燒腸

8.豉油皇炒麵

9.杞子桂花糕

10.精美糖水

*菜單只供參考,以餐廳當日為準



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責任編輯：陳詠妍