▲ 【天價分手】軟件公司360創辦人周鴻禕離婚 前妻獲分90億人幣股份 或創A股史上最貴

A股互聯網龍頭之一、軟件公司360（滬：601360）周二（4日）晚上突然發公告指，公司實控人周鴻禕已離婚，並將4.47億股360股份分割予前妻胡歡名下，市值近90億元（人民幣，下同），估計將是A股史上最貴的離婚案例之一。

360稱，近日收到周鴻禕通知，獲悉周鴻禕與胡歡經友好協商，已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。分配前，周鴻禕直接持有360公司8.21億股或11.49%，而胡歡則未持有公司股份；根據周鴻禕與胡歡簽訂的《離婚協議書》，周鴻禕擬將4.47億股或6.25%分割至胡歡名下。

胡歡未來半年無意減持

儘管胡歡在離婚中分得的股份比周鴻禕名下的股份還多，但360公告指出，本次權益變動不會導致360控股股東、實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。公司控股股東仍爲奇信志成，實際控制人仍爲周鴻禕，二者互爲一致行動人。 。 360指出，周鴻禕今年內沒有減持計畫，胡歡在未來半年內不增持或減持上市公司股份。

有內媒引述周鴻禕曾在自傳中提到，他和胡歡20多年前都在北大方正上班，胡歡曾公開提到，「欣賞周鴻禕的女人不多，現在看來，我應該是獨具慧眼的女人」，周鴻禕也曾多次表示，「太太是最好的選擇」。

遭質疑離婚為方便減持 360董祕：離婚是很嚴肅的事情！

今年以來隨著AI概念熱度飆升，360股價從年初不足7元已經大漲到超過20元水平。市場有聲音質疑周鴻禕離婚是不是為了方便減持套現。

內媒引述360董祕趙路明朋友圈表示：「離婚是很嚴肅的事情，相信大部分人還是把感情看得比金錢重要。6.25%的股份意味著如果減持還是要進行預披露，受到減持新規的限制」。他還稱：「誰給我說我給老闆出這種套現策略，我跟誰玩命，你侮辱我的專業能力。」

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編輯：李哲毅