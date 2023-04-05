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特朗普獲多名共和黨人聲援 極右議員比作耶穌

環球社會熱點 17:41 2023/04/05

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（4日）現身紐約，就涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一案出庭應訊。特朗普在美國共和黨內支持率高，多名共和黨人亦有聲援。

特朗普身家蒸發近55億 Truth Social大貶值拖累 【下一頁】

保守派電台主持人Mark Levin周二在社交平台Twitter上表示，現時才是真正的反抗日（Today is the day of the real insurrection）。他指摘民主黨，正企圖消滅能與現時總統拜登（Joe Biden）競爭的共和黨對手，情況前所未見，亦將國家帶入暴政。

立場極端右翼的佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）更親身抵達曼哈頓刑事法院聲援，她在接受採訪時將特朗普與一系列偉人作比較。格林稱特朗普在當天正式列入曾經被捕偉人行列，一如南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）和耶穌，強調特朗普無做錯任何事情，會一直支持對方。

特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人 【下一頁】

特朗普在紐約時並未接受任何訪問，但周末時連續在自家社交平台Truth Social發文，指摘案件法官Juan Merchan和曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）亦指摘白艾榮，試圖透過利用法律政治檢控特朗普，干預民主進程，威脅國會將追究其行為。

但亦有共和黨人表態不支持特朗普，重磅人物羅姆尼（Mitt Romney）指特朗普的性格及行為，令他不適合擔任總統職務。惟他亦認同紐約檢察官正全力刑事起訴特朗普，達成政治目的。他強調法律面前人人平等，但檢察官的越權行為將成危險先例，損害公眾對司法系統的信心。

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責任編輯：李俊儀

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