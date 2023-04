特朗普獲多名共和黨人聲援 極右議員比作耶穌

美國前總統特朗普(Donald Trump)周二(4日)現身紐約,就涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一案出庭應訊。特朗普在美國共和黨內支持率高,多名共和黨人亦有聲援。

特朗普身家蒸發近55億 Truth Social大貶值拖累 【下一頁】

保守派電台主持人Mark Levin周二在社交平台Twitter上表示,現時才是真正的反抗日(Today is the day of the real insurrection)。他指摘民主黨,正企圖消滅能與現時總統拜登(Joe Biden)競爭的共和黨對手,情況前所未見,亦將國家帶入暴政。

立場極端右翼的佐治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)更親身抵達曼哈頓刑事法院聲援,她在接受採訪時將特朗普與一系列偉人作比較。格林稱特朗普在當天正式列入曾經被捕偉人行列,一如南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)和耶穌,強調特朗普無做錯任何事情,會一直支持對方。

特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人 【下一頁】

特朗普在紐約時並未接受任何訪問,但周末時連續在自家社交平台Truth Social發文,指摘案件法官Juan Merchan和曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)亦指摘白艾榮,試圖透過利用法律政治檢控特朗普,干預民主進程,威脅國會將追究其行為。

但亦有共和黨人表態不支持特朗普,重磅人物羅姆尼(Mitt Romney)指特朗普的性格及行為,令他不適合擔任總統職務。惟他亦認同紐約檢察官正全力刑事起訴特朗普,達成政治目的。他強調法律面前人人平等,但檢察官的越權行為將成危險先例,損害公眾對司法系統的信心。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀