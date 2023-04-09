【理財智慧】40歲前成為小富婆 識賺錢都要識花錢 3招改變令你擁有致富特質

一個女人能養活自己，財務獨立是不少現代女性羨慕的，但這些女人都不是一時三刻便做的到的，而是靠日常的小習慣養成，從小富婆身上我們可以學習得到各種方法，今次先介紹3招，令你擁有致富的特質。



第1招：願意恆常花錢投資「形象」



有些女人很會賺錢，但她們卻從不懂得花錢在自己的「形象」上，例如買衣服仍然停留在質料不好，只能穿數次的貨色。從未有恆常保養，例如按摩、做facial 等。她們認為外表不重要，最重要是銀行裡有錢。然而一個懂得投資自己的人將來賺錢的能力會更大。

第2招 : 提升自我內涵



一個人除了要投資外表，亦需要注重個人內涵，若你擁有美麗的外表，但一開口難以令人說服，或感到與你談話缺乏營養，便需要好好提升個人的內涵。例如多看書、留意時事新聞，近貼社會，多留意全國經濟情況等。

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第3招 : 不情緒化



一個女人快踏入40年歲的階段，仍然被情緒主導你整天的生活，你將難以在事業上有所成就。社會上不少人因為個人的情緒問題自毀前程。一個真正聰明又懂得賺錢的人通常不會亂發脾氣，因為她們知道任何事都可以解決我到。基本上日常的生活很難讓她們感到情緒波動，有良好的情緒管理的人，別人對她們的形象也會較好，有利事業發展。

當一個人有了金錢以後，她們或許會更珍惜，因而不願意花錢在投資自己身上，但投資外表及內在同樣是重要的，有出眾的外表令人留下良好印象，有營養的對話令人對你有加分，再加上處理情緒得宜下，相信機會來時便可以捉緊。

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責任編輯：陳玉蓮