【富豪榜】福布斯2023全球億萬富豪榜排名出爐　LVMH創辦人膺全球首富

福布斯公布2023全球億萬富豪榜排名，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）被法國奢侈品巨頭LVMH集團創辦人Bernard Arnault取而代之，成為全球首富。

福布斯表示，馬斯克去年10月以440億美元收購Twitter，隨後遭遇Tesla股價暴跌，導致其身家縮水18%，降至1,800億美元。而這一變動令到Arnault成為今年的新全球首富，其目前個人財富約為2,110億美元。

馬斯克其後的是亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），他在富貴榜上排名第3。第4至6名依次是甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）。

今年的榜單中包含150位新上榜者，包括時尚設計師Tom Ford以及高爾夫球巨星Tiger Woods。同時，女性上榜者與男性上榜者的數量差距仍然懸殊，前者佔比僅為13%，較去年的12%略有上升。

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在所有上榜富豪中，美國富豪數量為736位，位居全球第一。中國緊隨其後，富豪數量為562位。

福布斯指出，在今年的榜單上，中國富豪的表現略見退步，富豪數量連續第二年出現下跌。在今年的上榜者中，中國富豪數量為495位，較去年的539位以及2021年創紀錄的626位有所下降。

由於股市疲軟，本次中國富豪的財富總額為1.67萬億美元，較去年的1.96萬億美元和2021年的2.5萬億美元有所下跌。而與去年的榜單相比，本次有76人落榜、16人首次上榜、14人重回榜單。

前十位中國內地富豪的財富總額達到3,110億美元，低於2022年的3,220億美元以及2021年的4,470億美元。目前，中國億萬富豪的財富總額佔全球億萬富豪財富總額的13.6%。本次的上榜全球億萬富豪共計2,640人，總財富為12.2萬億美元。

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中國瓶裝水之王、農夫山泉董事長鐘睒睒仍然位居中國首富寶座，這已經是他第三年成為中國首富。鐘睒睒的財富約為680億美元，較去年的657億美元依然實現增長。他在本次全球億萬富豪榜上排名第15位。

除鐘睒睒外，還有四位中國內地富豪在去年實現了財富增長。其中電商企業拼多多的創辦人黃崢表現尤為突出，其財富從去年的113億美元增長至302億美元。在向美國市場成功引進低價跨境電商平台Temu後，拼多多的股價增長超一倍。

此外，還有時尚電商公司Shein的創辦人許仰天，其財富增長近乎翻倍，達到105億美元。而百度創辦人、董事長兼行政總裁李彥宏的財富也從7億美元增長至77億美元。

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