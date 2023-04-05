【儲局官員】梅斯特：聯儲局應加息至5厘以上　利率峰值取決美國經濟和通脹情況

市場現時仍在爭論聯儲局5月會議會否加息，但克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）放鷹，認為利率應提高至5厘以上，並在一段時間內維持在限制性水平以遏制通脹，具體水平則取決於通脹壓力緩解速度。

梅斯特表示，要令通脹穩步回歸到聯儲局2%的目標，貨幣政策今年需要進一步進入限制性區域，聯邦基金利率需要升至5厘以上，實際聯邦基金利率應在一段時間內保持在正值區域。至於利率亦上調至甚麼程度，她指要取決於美國經濟和通脹需要多長時間才能降溫。



她提到，未來加息的幅度以及保持限制性政策的時間將取決於通脹和通脹預期的下降速度，也包括需求放緩的程度，以及供應鏈挑戰化解和物價壓力緩解程度。

銀行危機近期稍有紓緩，梅斯特指美國銀行體系穩健，官員們將觀察近期銀行業壓力導致的信貸緊縮程度，必要時調整貨幣政策。



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編輯：葉志偉