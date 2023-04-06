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全球首自動駕駛巴士線 料5月蘇格蘭啟航

環球社會熱點 09:05 2023/04/06

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英國蘇格蘭的一段新巴士路線將在今年5月啟航，將是首次用上自動駕駛巴士，同時亦為全球首班自動駕駛巴士路線。

【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士 【下一頁】

由5月15日起，英國最大巴士營運商Stagecoach的來往蘇格蘭愛丁堡公園火車及電車交匯處與Ferrytoll停車轉乘區新接駁巴士路線，將首次啟用自動駕駛巴士。

5輛單層自動駕駛巴士將服務全長約22.5公里的路線，預計每周載客量可最多達1萬人。巴士雖有安裝感應及行駛限速最高每小時僅約80公里，但車上會安排兩名員工協助運作。

車上將有一名安全司機，坐在司機位監督自動駕駛。另一人則為車務人員，處理乘客上落﹑購票及排隊等問題。Stagecoach指車務人員展示未來無人駕駛服務啟用，乘搭巴士時的情景。

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現時無人駕駛車輛未合法，自動駕駛車輛必須有一名安全司機。蘇格蘭交通部長Kevin Stewart讚揚，今次創新嘗試是一項令人興奮的里程碑，助蘇格蘭在世界歷史「留下足跡」。

Stagecoach相信今次是英國首次有正常尺寸的自動駕駛巴士路線，英國政府則指今次應是全球首次有正常尺寸自動駕駛巴士路線。

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責任編輯：吳漢培

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