  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bill Gates大女擲5,100萬美元置業　頂層公寓位於紐約面積8,900呎

環球政經 18:02 2023/04/05

分享：

分享：

Bill Gates大女Jennifer Gates於今年3月誕成為人母。據外媒CNBC報道，Jennifer購入紐約一套價值5100萬美元的頂層公寓，公寓共三層，面積達8900平方呎，包括3400平方呎連泳池的戶外空間，6間臥室、6間浴室和2個化妝間。

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

報道稱，Jennifer買入的公寓位於格林威治街443號，座落在曼哈頓的翠碧加區。設計該公寓的建築公司CetraRuddy代表稱，其他名人也住在該大廈，包括荷里活影星 Meg Ryan、Blake Lively和Ryan Reynolds

Jennifer的頂層公寓則是這棟共有53間公寓的建築中最大的一間。擁有自己的電梯和私人電梯庫，以及15個停車位中的2個。

【券商點睇】用戶基數和整體版權內容仍領先 騰訊音樂商業化潛力有望釋放【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

這棟大廈本身有一個70呎高的室內游泳池、一個健身房、幾間瑜伽室、一間兒童遊戲室，以及存放單車房和紅酒

Jennifer Gates的丈夫是奧運馬術冠軍得主Nayel Nassar。報道提到，他通過西雅圖的一家信託基金，買下了這間原本屬於F1冠軍Lewis Hamilton的頂層公寓。

同場加映：【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

比爾蓋茨 經濟 買入 荷里活 紐約 美元

上一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】至醒2招 檢視強積金個人帳戶

下一篇文章

【電費補貼】每月注入80元住戶電費戶口 6月開始 共1000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務
【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
新居屋大賺離場！長沙灣凱樂苑一房戶495萬沽　3年半升值八成
新居屋大賺離場！長沙灣凱樂苑一房戶495萬沽　3年半升值八成
【假日好去處】消防及救護學院開放日 申請入場券方法
【假日好去處】消防及救護學院開放日 申請入場券方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款