Bill Gates大女擲5,100萬美元置業　頂層公寓位於紐約面積8,900呎

Bill Gates大女Jennifer Gates於今年3月誕成為人母。據外媒CNBC報道，Jennifer購入紐約一套價值5100萬美元的頂層公寓， 公寓共三層，面積達8900平方呎，包括3400平方呎連泳池的戶外空間，6間臥室、6間浴室和2個化妝間。

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報道稱，Jennifer買入的公寓位於格林威治街443號，座落在曼哈頓的翠碧加區。 設計該 公寓 的建築公司CetraRuddy代表稱，其他名人也住在該大廈，包括荷里活影星 Meg Ryan、Blake Lively和Ryan Reynolds 。

Jennifer 的頂層公寓則是這棟共有53間公寓的建築中最大的一間。擁有自己的電梯和私人電梯庫，以及15個停車位中的2個。

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這棟大廈本身有一個70呎高的室內游泳池、一個健身房、幾間瑜伽室、一間兒童遊戲室，以及存放單車房和紅酒 窖 。

Jennifer Gates 的丈夫是奧運馬術冠軍得主Nayel Nassar。 報道提到， 他通過西雅圖的一家信託基金，買下了這間原本屬於F1冠軍 Lewis Hamilton 的頂層公寓。

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