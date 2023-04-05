【電費補貼】每月注入80元住戶電費戶口 6月開始 共1000元

早前《財政預算案》建議向合資格住戶提供1,000元電費補貼，分12個月發放，以紓緩市民的經濟壓力。財經事務及庫務局向立法會提交的文件表示，當局將沿用過去做法，1000元的補貼將會分12期向合資格住戶發放，今年6月起連續11個月，住戶的電費戶口將會有80元的補貼，在第12個月有120元，共1000元，有效期約兩年半至2025年底。

兩電約有290萬個電力住宅用戶戶口，財庫局預計新補貼總額約為29億元。

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責任編輯：陳玉蓮