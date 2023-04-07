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【營銷小貼士】制定行銷計劃考慮5大事項　善用AI增成效

10:00 2023/04/07

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制定行銷計劃的學問高深莫測，要有效地運用資金換取實際銷售量，確實並非易事。Meta大中華區行業總監兼主管林慧敏（Anita）強調，首先要做好Targeting（目標市場選擇）。

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她指出，在制定行銷計劃時，可先考慮5大事項：1.預算、2.持續時間、3.目標客群、4.有多少創意想做、及5.行銷活動主要目標（Campaign Objective）。

她另提醒，企業在尋找目標客群時，可從：1.地點、2.年齡、3.性別等方面思考，最後才去製作合適的創意行銷。她再補充，在社交平台上落廣告，目標客群的範圍不能太過狹窄，否則難以接觸到合適的人群，花費的金錢只會化為烏有。

生成式AI普及　企業可多善用工具

Anita也預計，人工智能（AI）及商務即時通訊也將成為社交媒體重要新趨勢之一，「營銷若要有成效，就必須借助科技的協助。」她提到AI在行銷界並非新事物，甚至已是整個廣告業生態圈的基礎（Foundation）。但隨着去年生成式AI（Generative AI）有突破性發展，利用AI作分析、組織、存取和提供服務的應用，將會愈來愈變得普及。她勸喻企業可多善用AI工具做分析，以達到受眾最佳化、版位最佳化，以及預算最佳化，來加速工作流程，更精準地提供合適的服務。

此外，近年消費者追求更個性化的消費體驗，總要求客戶服務「快靚正」，因此即時的通訊對話也相當重要。據Meta最近與波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）進行的一項研究指出，三分之一的亞太區消費者每周至少與企業進行一次對話。

Anita表示，要與客戶維持良好關係，首要條件就是配合他們的需求。她以汽車製造商Audi台灣分公司為例，該企早前建立了一個支援Messenger的數碼助理，讓用戶能進行預約、中古車報價請求、查詢維修保養事項等功能。

Audi建數碼助理 助客報價預約

據資料顯示，每月平均有超過600位Audi台灣駕駛者會透過該功能，與該企進行即時互動，同時也為該企帶來新潛在顧客。Anita稱：「據說Audi台灣超過80%的新潛在顧客，皆自Facebook平台獲得。」

Audi台灣建立了一個支援Messenger的數碼助理，讓用戶能進行預約、中古車報價請求、查詢維修保養事項等功能。（Meta提供圖片）

她補充，由於不少駕駛者在買車前，皆想了解更多資訊，因此，倘車企能夠即時回應，可提升他們購買意願。

【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好

記者：曾曉汶

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