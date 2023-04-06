【黃金價格】金礦股齊升、山東黃金彈8%　每盎司現貨金價上企2000美元　直逼疫情初期高峰

▲ 【金價】每盎司現貨金價升穿2000美元 直逼疫情初期高峰

現貨黃金價格重上每盎司2000美元，香港時間周三（5日），每盎司黃金高見2032.19美元，距離2020年疫情大流行時高峰2075.49美元，只餘50美元或2.5%。現貨黃金價格周四（6日）先作整固，現報2012.65美元，第三日上企2000美元。

金價上升帶動金礦股造好，山東黃金 （01787） 升8.4%，報17.1元，招金 （01818） 升5.5%，紫金 （02899） 升4.5%。中國黃金國際 （02099） 更大升15%。

近期黃金價格逐步轉強，年初至今累升逾200美元或10.3%，主要受惠於外界預期美聯儲加息周期即將結束，令國債收益率、美元匯價轉低。

另一方面，美國近期經濟數據顯示，個別行業的勞動力需求降低，包括製造業活動的軟性ISM數據、最新美國通脹上漲幅度低於預期，都令外界憂慮經濟衰退風險愈來愈明確，有利貴金屬價格。

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