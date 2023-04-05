【異動股】和黃醫藥獲藥監局批准 啟動癌症患者招募 美股價再升逾6％

和黃醫藥（00013）宣布，已諮詢中國國家藥品監督管理局（藥監局）並達成一致，啟動現正進行中的HMPL-453用於治療伴有成纖維細胞生長因子受體（「FGFR」）2 融合的晚期肝內膽管癌患者的II期臨床試驗的註冊階段。若取得積極結果，該註冊階段的數據或可用於支持將來的新藥上市申請。註冊階段的首名受試者已於2023年3月接受給藥治療。

此外，和黃醫藥在諮詢國家藥監局後亦達成一致，啟動賽沃替尼在中國用於治療伴有間充質上皮轉化因子 （「MET」）擴增的胃癌患者的 II 期臨床試驗的註冊階段。若取得積極結果，該註冊階段的數據或可用於支持將來的新藥上市申請。註冊階段的首名受試者亦已於 2023 年 3 月接受給藥治療。

和黃醫藥股價周二（4日）在港股收市報21.05元，升4.5%；而在周二晚和黃醫藥（美：HCM）美股股價再升逾6%，收報13.24美元，盤中更一度大升12.4%至14.01美元。

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據通告介紹，HMPL-453的研究是一項單臂、多中心、開放標籤的II期註冊研究，旨在評估HMPL-453用於治療伴有FGFR2融合的晚期肝內膽管癌患者的療效、安全性和藥代動力學。研究的主要終點是客觀緩解率（「ORR」）。次要終點包括無進展生存期（「PFS」）、疾病控制率（DCR）、緩解持續時間（DoR）和總生存期（OS）。該研究預計將額 外招募約 90 名患者。

賽沃替尼的研究是一項單臂、多中心、開放標籤的 II 期註冊研究，旨在評估賽沃替尼用於治療伴有 MET 擴增的 胃癌和胃食管結合部（GEJ）腺癌的療效、安全性和耐受性。研究的主要終點為獨立審查委員會（IRC）評估的 ORR (依據 RECIST 1.1 進行評估)。次要終點包括 PFS、各種不良事件的發生率等。該研究預計將額外招募約60名患者。

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記者：李兆明