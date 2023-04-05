【帶你睇盤】屯門「5字頭」上車盤　嘉悅半島兩房呎價1.25萬

上一篇文章
【異動股】和黃醫藥獲藥監局批准 啟動癌症患者招募 美股價再升逾6％
屯門樓價相對低水，吸引不少用家入市。今次祥益地產推介的屋苑為嘉悅半島，雖然屋苑並非位於屯門市中心，出入要靠輕鐵、巴士、小巴，但勝在靠近海旁，環境相對清幽，而且鄰近民生商場，屋苑亦有會所，衣食住行一應俱全。
今次放盤單位為嘉悅半島2座低層B室，實用面積463平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：4月5日）。從相片可見，單位位於低層，外望校舍，裝修尚算企理。假如承造九成按揭，分30年還，利率以3.375厘計，首期要58萬元，月供23,077元，壓力測試的入息要求為48,717元。
|放盤單位
|屯門嘉悅半島2座低層B室（物業編號：AN237142）
|實用面積
|463平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|580萬元（最後更新日期：4月5日）
|賣點
|有匙可睇、企理即住、可做九按
同場加映【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢