【帶你睇盤】屯門「5字頭」上車盤　嘉悅半島兩房呎價1.25萬

屯門樓價相對低水，吸引不少用家入市。今次祥益地產推介的屋苑為嘉悅半島，雖然屋苑並非位於屯門市中心，出入要靠輕鐵、巴士、小巴，但勝在靠近海旁，環境相對清幽，而且鄰近民生商場，屋苑亦有會所，衣食住行一應俱全。

今次放盤單位為嘉悅半島2座低層B室，實用面積463平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：4月5日）。從相片可見，單位位於低層，外望校舍，裝修尚算企理。假如承造九成按揭，分30年還，利率以3.375厘計，首期要58萬元，月供23,077元，壓力測試的入息要求為48,717元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

放盤單位 屯門嘉悅半島2座低層B室（物業編號：AN237142） 實用面積 463平方呎 間隔 兩房 叫價 580萬元（最後更新日期：4月5日） 賣點 有匙可睇、企理即住、可做九按

同場加映【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

同場加映【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機