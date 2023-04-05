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【帶你睇盤】屯門「5字頭」上車盤　嘉悅半島兩房呎價1.25萬

股樓投資 15:58 2023/04/05

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屯門樓價相對低水，吸引不少用家入市。今次祥益地產推介的屋苑為嘉悅半島，雖然屋苑並非位於屯門市中心，出入要靠輕鐵、巴士、小巴，但勝在靠近海旁，環境相對清幽，而且鄰近民生商場，屋苑亦有會所，衣食住行一應俱全。 

今次放盤單位為嘉悅半島2座低層B室，實用面積463平方呎，兩房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：4月5日）。從相片可見，單位位於低層，外望校舍，裝修尚算企理。假如承造九成按揭，分30年還，利率以3.375厘計，首期要58萬元，月供23,077元，壓力測試的入息要求為48,717元。

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放盤單位 屯門嘉悅半島2座低層B室（物業編號：AN237142）
實用面積 463平方呎
間隔 兩房
叫價 580萬元（最後更新日期：4月5日）
賣點 有匙可睇、企理即住、可做九按

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青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/40JH23M

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

屯門 嘉悅半島 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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