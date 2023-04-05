YOHO Town兩房戶748萬沽　創同類8個月高位　4年半賺98萬

適逢清明節及復活節長假，不少市民趁機外遊。中原地產王勤學說，元朗區睇樓量因此回落一成多至兩成，但仍不乏高價成交。其中區內指標屋苑YOHO Town有兩房單位新近以748萬元易手，是同類戶型8個月高位。

成交單位為YOHO Town 9座高層A室，實用面積422平方呎，兩房間隔，日前「零議價」以748萬元沽出，實用呎價約17,725元，較上月同類型單位的高位成交價，再多30萬元，即約4%，而樓價及呎價則創屋苑兩房單位8個月高位。

資料顯示，原業主於2018年11月以650萬元買入單位，持貨約4年半，現帳面獲利98萬元，物業期內升值15%。

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