Google公佈超級電腦新細節 稱系統比Nvidia同類系統更快

Alphabet公司旗下的Google(GOOGL)周二（4日）公佈了用於訓練人工智能模型的超級電腦新細節，稱系統比Nvidia（NVDA）的同類系統更快、更省電。

Google已經設計了自己的定制芯片，稱為Tensor Processing Unit，或稱TPU。其公司有90%以上的人工智能培訓工作都使用這些芯片，即通過模型輸入數據，使其在用類似人類的文字回複查詢或生成圖像等任務中發揮作用。

Google的TPU現在已經是第四代了。他們周二（4日）發表了一篇科學論文，詳細介紹了它如何利用自己定制開發的光學開關將4000多個芯片串聯成一台超級計算機，以幫助連接各個機器。



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改善這些連接已經成為建造人工智能超級電腦的公司之間競爭的一個關鍵點，因為為Google的Bard或OpenAI的ChatGPT等技術提供動力的所謂大型語言模型的規模已經爆炸性增長，這意味著它們遠遠無法存儲在單個芯片上。

這些模型必須被分割到數以千計的芯片中，然後這些芯片必須共同工作數週或更長時間來訓練模型Google的PaLM模型，是至今公開披露的最大的語言模型，方法是通過將其分割到4,000個芯片的兩台超級電腦上，進行歷時50天的訓練。

Google表示，其超級電腦可以很容易地在航行中重新配置芯片之間的連接，幫助避免問題和調整以提高性能。

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記者：張瑋婷