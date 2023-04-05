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蘋果據報針對零售團隊小幅裁員 稱為改進公司營運非節流

環球政經 16:34 2023/04/05

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據《彭博社》和《Business Insider》報道，蘋果（美：AAPL）周一（3日）確認針對其零售團隊裁員，但彭博報道形容裁員的規模或相當小。該團隊負責全球門巿及設施的開發和維護服務，亦有主管被裁，惟未知受影響實際人數。據報道，蘋果稱裁員並非為了削減開支，而是為了改進公司營運。

 

同場加映：【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

報道指，蘋果要求受影響員工在本周完結前申請公司其他職位，否則將會被裁，而確認被裁者則能獲發最高4個月薪金。員工亦有機會被重新聘用為獨立貢獻者，但薪金將不如以前。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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蘋果行政總裁Tim Cook曾向《華爾街日報》表示，裁員為節流的最後手段，公司一直有在其他方面降低成本。據《彭博社》上月報道，蘋果持續解雇承辦商，以及延遲發放花紅，部份新職位亦無招聘人手，以降低營運成本。

 

 

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記者：鄭昊彤

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蘋果（Apple，美：AAPL） 零售 裁員

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