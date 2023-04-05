【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題

早前Tesla（美：TSLA） CEO兼OpenAI聯合創始人Elon Musk、蘋果（美：AAPL）聯合創辦人 Steve Wozniak等逾千名AI和計算機科學領域的專家，聯署呼籲所有人工智能（AI）實驗室暫停至少6 個月的訓練，以及停止開發比GPT-4更強大的AI技術，令AI的開發爭議再度升溫。微軟聯合創辦人、前世界首富Bill Gates近日就首度表態，認為暫停開發AI並不能真正解決問題。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

據《路透社》報道，Bill Gates接受訪問時首次作出表態，強調暫停開發AI無法真正解決問題，而且在全球範圍內暫停AI技術的開發，似乎是不太具現實考量，他表示：「要求某一特定群體暫停開發AI技術，是無法解決相關挑戰的。」





【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他又補充道，各界與其思考是否應該停止開發AI，反而應想想如何更佳地開發這項科技。他稱AI是實用的東西，應該要找出棘手的問題，並加以解決。

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：鄭昊彤