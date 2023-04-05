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【AI大熱】Bill Gates首度對AI開發表態 指暫停開發AI無法解決問題

環球政經 16:02 2023/04/05

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早前Tesla（美：TSLA） CEO兼OpenAI聯合創始人Elon Musk、蘋果（美：AAPL）聯合創辦人 Steve Wozniak等逾千名AI和計算機科學領域的專家，聯署呼籲所有人工智能（AI）實驗室暫停至少6 個月的訓練，以及停止開發比GPT-4更強大的AI技術，令AI的開發爭議再度升溫。微軟聯合創辦人、前世界首富Bill Gates近日就首度表態，認為暫停開發AI並不能真正解決問題。

 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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據《路透社》報道，Bill Gates接受訪問時首次作出表態，強調暫停開發AI無法真正解決問題，而且在全球範圍內暫停AI技術的開發，似乎是不太具現實考量，他表示：「要求某一特定群體暫停開發AI技術，是無法解決相關挑戰的。」


 

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他又補充道，各界與其思考是否應該停止開發AI，反而應想想如何更佳地開發這項科技。他稱AI是實用的東西，應該要找出棘手的問題，並加以解決。

 

 

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記者：鄭昊彤

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