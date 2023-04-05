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【日本復甦】3月數字：商業信心連續改善

商業 15:19 2023/04/05

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au Jibun銀行日本「服務業採購經理人指數（PMI）」調查顯示，當地3月PMI最終值由2月的54.0上升至2月季節調整後的55.0，創2013年10月以來最快擴張速度。

【人手短缺】2040年日本勞動力缺口 料逾1千萬人

標準普爾經濟學家Usamah Bhatti表示，隨著疫情的影響逐漸消散，客戶信心開始加強，從而提升了產能和定單。調查顯示，新定單和海外需求的分項指數連續第7個月增長，分別是2019年2月和2022年12月以來的最快速度增長。

未來1年的商業信心連續31個月改善，屬2022年6月以來的最快改善速度，顯示人們對改善疫後狀況抱持樂觀態度。然而，燃料、大宗商品和勞動力成本上升以及日元走軟，導致企業平均投入價格自2020年12月以來連續上漲，盡管該升幅是自去年1月以來的最低水平。

Bhatti說，通脹壓力仍然是日本的一個主要下行風險，特別是官方統計數據顯示，通脹出現40多年來最大幅度的上升，與最近的通縮時期相比出現了顯著變化。

隨著工作量和業務擴張計劃增加，就業分項指數連續第2個月擴大，增速為10個月來最快。

結合製造業和服務業數據的「綜合採購經理人指數」以2022年6月以來的最快速度增長，該指數從2月的51.1升至3月份的52.9，連續3個月保持在50大關之上。

【日本情懷】日本復古商品二手價暴漲10倍　顧客7成為外國遊客

責任編輯：歐陽佩

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