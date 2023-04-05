AI短片生成技術或成未來競技場 虛假信息恐氾濫

人工智能技術（AI）發展迅速，下個重點領域被指將是影片。初創公司Runway AI製作軟件，令用戶僅需輸入數個單詞，便可自動生成影片。Runway AI計劃本周向一小部測試人員試用服務。

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公司軟件工程師Ian Sansavera在展示過程中輸入要求，森林中有一條寧靜的河流。服務在不足2分鐘後，已生成一段短影片。河水在陽光下反射著光芒， 河流穿過樹林，在轉角位輕拍著岩石。

外媒分析指，短影片生成技術或成AI技術下一階段競技場，新系統可加快電影製作人等其他數碼工作者的工作，惟同時亦或成一種新的快捷方式，被用於創建難以檢測的網絡錯誤信息，互聯網信息真偽更加難以分辨。

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Google和Facebook母公司Meta去年已推出首批影片生成系統，但因憂慮系統後或被用以創建和加快虛假信息傳播，所以並未向公眾宣布。但Runway AI行政總裁Cris Valenzuela表示，雖然風險依然存在，但成果太過重要，未來不能僅停留在研究階段。他相信技術將會是人類過去100年創造的最令人深刻的技術之一，但強調需要讓民眾實際使用。

研究人員和數碼工作者近年一直嘗試使用各種AI技術和軟件，創建和編輯被稱為深偽技術（deepfake）的影片。Runway AI創建的系統可以根據任何簡短描述，在1至2分鐘內生成長達4秒的影片，若場景並不涉及大量動作，效果會是最佳。

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責任編輯：李俊儀