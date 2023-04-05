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新香港人鍾情磚頭　趁低水由租轉買　1300萬連兩車位買加州花園洋房

股樓投資 15:00 2023/04/05

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美聯物業郭仲雅表示，元朗加州花園翠栢路雙號洋房，實用面積約為1,195平方呎，連花園及車位。據悉，買家為新香港人，感慨多年來以租屋為主，終於享有低稅優惠且認為揸磚頭才是最保障，眼見樓巿漸恢復及怕若再延遲置業計劃便要追高價買樓，鍾情是次物業室內間隔及簡約風格，加上看好北部都會區未來發展， 趁低水雀躍入巿，原業主唯眼見一手銷情熾熱，續叫價態度放軟勢要減價搶客，故以1,300萬元購入自住，折合實用呎價約為10,879元，並連雙車位。

原業主於1994年以約640萬元購入上述物業，持有物業逾29年，是次成交帳面獲利約660萬元，物業價值上升逾1倍。

延伸閲讀【單位直擊】為照顧家人 同區三房業主租出自住單位 轉租海之戀四房 增加生活空間

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撰文 : 蔡子俊

加州花園 元朗 美聯物業 二手市場

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