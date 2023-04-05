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Twitter被告非法解僱及歧視殘疾員工等 原告指馬斯克可能要付出更大的代價

環球政經 15:13 2023/04/05

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Twitter周二（5日）面臨一項訴訟，指控該公司在CEO馬斯克 Elon Musk去年收購該公司後，在沒有通知的情況下非法解僱合同工。

在舊金山聯邦法院提起的擬議集體訴訟稱，Twitter於11月解雇了許多受僱於人事公司TEKsystems Inc的工人，而沒有按照美國和加州法律規定提前60天通知。

在同一法院，還有五起案件正在審理中，指控Twitter違反了不少法律，將女性員工作為裁員對象，並歧視殘疾員工。推特公司一直否認有不當行為。

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11月初，馬斯克採取了削減成本的措施，裁掉了大約3,700名員工，即總員工的一半，隨後又有數百名員工辭職。

在所有案件中代表原告的Shannon Liss-Riordan在一封電子郵件中說：「雖然馬斯克似乎認為他通過逃避這些義務為公司節省了資金，但我們計劃向他表明，不履行責任可能會付出更大的代價。」

Liss-Riordan說，她還代表1700多名簽署了法律糾紛仲裁協議的Twitter前僱員和承包商在私人仲裁中提出申訴。她說，受僱於TEKsystems的工人並沒有簽署仲裁協議。

Liss-Riordan還代表工人向美國勞工委員會投訴Twitter，聲稱他們因批評公司、試圖組織罷工和其他受聯邦勞動法保護的行為而被解僱。

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責任編輯：張瑋婷

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