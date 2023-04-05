Twitter被告非法解僱及歧視殘疾員工等 原告指馬斯克可能要付出更大的代價

Twitter周二（5日）面臨一項訴訟，指控該公司在CEO馬斯克 Elon Musk去年收購該公司後，在沒有通知的情況下非法解僱合同工。

在舊金山聯邦法院提起的擬議集體訴訟稱，Twitter於11月解雇了許多受僱於人事公司TEKsystems Inc的工人，而沒有按照美國和加州法律規定提前60天通知。

在同一法院，還有五起案件正在審理中，指控Twitter違反了不少法律，將女性員工作為裁員對象，並歧視殘疾員工。推特公司一直否認有不當行為。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

皇玥推6吋珍寶巨型蝴蝶酥 比普通大12倍 邊款蝴蝶酥成「斷貨王」?詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

11月初，馬斯克採取了削減成本的措施，裁掉了大約3,700名員工，即總員工的一半，隨後又有數百名員工辭職。

在所有案件中代表原告的Shannon Liss-Riordan在一封電子郵件中說：「雖然馬斯克似乎認為他通過逃避這些義務為公司節省了資金，但我們計劃向他表明，不履行責任可能會付出更大的代價。」

Liss-Riordan說，她還代表1700多名簽署了法律糾紛仲裁協議的Twitter前僱員和承包商在私人仲裁中提出申訴。她說，受僱於TEKsystems的工人並沒有簽署仲裁協議。

Liss-Riordan還代表工人向美國勞工委員會投訴Twitter，聲稱他們因批評公司、試圖組織罷工和其他受聯邦勞動法保護的行為而被解僱。

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷